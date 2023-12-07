الخميس 07 ديسمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 274 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274، الصادر في 7 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الطيران المدني ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الغربية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أهم القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة العدل وزير العدل رقم ٦٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائي.


-قرار وزارة الطيران المدني رقم ١٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقابل خدمات الهبوط والانتظار والإيواء للطائرات المـستخدمة للمـوانئ الجوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات طبقًا للقواعـد والفئات المبينة.


-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٠٥١ لسنة ٢٠٢٣، باستبدال بنصوص المواد أرقـام (5 بنـد 1،2 (و(۲۳/۱ فقـرة ۳ و)٤٣(، من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعـاونى الإسـكاني المركـزى الـصادرة بقـرار وزير الإسكان رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٧ . 


-قرار محافظة الغربية رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٢٣، بالموافقة على إلغاء شـارع بـالمخطط التفـصيل ى بقريـة دفـرة – مركز طنطا.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦٦٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للدخان والسجاير.

 

 

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