أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 274 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274، الصادر في 7 ديسمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الطيران المدني ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الغربية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أهم القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل وزير العدل رقم ٦٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣، بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائي.



-قرار وزارة الطيران المدني رقم ١٢٢٣ لسنة ٢٠٢٣، بتحديد مقابل خدمات الهبوط والانتظار والإيواء للطائرات المـستخدمة للمـوانئ الجوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات طبقًا للقواعـد والفئات المبينة.



-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٠٥١ لسنة ٢٠٢٣، باستبدال بنصوص المواد أرقـام (5 بنـد 1،2 (و(۲۳/۱ فقـرة ۳ و)٤٣(، من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعـاونى الإسـكاني المركـزى الـصادرة بقـرار وزير الإسكان رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٧ .



-قرار محافظة الغربية رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٢٣، بالموافقة على إلغاء شـارع بـالمخطط التفـصيل ى بقريـة دفـرة – مركز طنطا.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦٦٩ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" للدخان والسجاير.