جمال بخيت يخوض تجربة إعلامية جديدة ببرنامج عوام في بحر الكلام

تعاقد الشاعر جمال بخيت مع قناة "ON"، على تقديم برنامج جديد يحمل اسم "عوام في بحر الكلام".

برنامج عوام في بحر الكلام

البرنامج يؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب العربي ويهتم بإحياء سير المبدعين من مؤلفي الأغاني التي نردد كلماتها مستمتعين بمعانيها ونحن نجهل أسماء أغلبهم كما يستضيف الشاعر جمال بخيت في كثير من حلقات البرنامج زملائه من الشعراء وبعض من أبناء مؤلفين الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم في إبداع كلمات الأغاني والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.

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برنامج "عوام في بحر الكلام" من المتوقع بداية عرضه في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.. وسيكون موضوع الحلقة الأولى للبرنامج عن المغالطات التاريخية المتداولة عن أول نشيد قومي لمصر وكشف أسرار تأخر اعتماد نشيد قومي للبلاد رغم عراقة الفن الغنائي والموسيقي في مصر.