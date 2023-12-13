الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

رسائل الانتخابات الرئاسية وأحلام المواطن!

بعد الحضور الكبير في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة  التي وصفتها الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها غير مسبوقة من الناخبين، وهو ما جاء خلافًا لتوقعات البعض، وهو ما يعطى رسائل مهمة ربما أهمها الوعي الذي حرك المواطنين للخروج والإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن المرشح الرئاسي الذي قاموا بالتصويت لصالحه من بين المرشحين الأربعة.


الزخم الذي رصدته الشاشات أمام اللجان يعكس التصويت للاستقرار والأمن، وهو تصويت لصالح الوطن ضد المجهول الذي يرفضه المصريون بوضوح بعد الذي عانوه في سنوات ما بعد 2011.

Advertisements


البعض أرجع الإقبال على الصناديق لأسباب عديدة، لعل أهمها التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مما أظهر ضرورة المشاركة في الانتخابات لضمان دعم القرار والموقف الوطني تجاه هذه الأحداث، فضلًا عن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهيل تصويت الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما ظهرت مشاركة واضحة من الفئات المختلفة في المجتمع وخصوصًا السيدات ليس في القاهرة وعواصم المحافظات فقط بل في القرى والأرياف.

تطلعات المواطنين


مثل هذا الحضور الكبير للتصويت في الانتخابات يضع مسئوليات ضخمة على عاتق المرشح الفائز في هذه الانتخابات؛ فالناخبون يتطلعون لحياة أفضل، يحدوهم أمل كبير أن تتراجع موجات الغلاء وتنتهى أزمات ارتفاع أسعار السلع وخصوصًا الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز..

 

كما يتطلعون لعودة الجنيه لسابق عهده ويستعيد عافيته أمام الدولار الذي تسبب في عدم استقرار الأسواق وتقلبات الأسعار.. كما يتطلع المواطنون لسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه بنجاح في بضع محافظات وينتظرون تعميمه في بقية المحافظات حتى يسهل عليهم العلاج، في ظل ارتفاع أسعار الكشف والدواء والأشعات والتحاليل بصورة تفوق قدرات كثير من المواطنين من محدودى الدخل والفقراء.


ويتطلع المواطن أن تختفي ظواهر كثيرة تسبب لهم المعاناة، مثل احتكار الجشعين من التجار للسلع والمتاجرة بأقوات الغلابة، وأن تستقر الأسواق بفضل الرقابة القوية وتفعيل القانون وطرح السلع بوفرة وبجودة عالية وأسعار مناسبة بآليات منتظمة تصل لكل بيت في مصر.


يتطلع المواطنون مع الرئيس المنتخب أن يختفى لفظ  الواسطة والمحسوبية من حياتنا، حتى يتحقق تكافؤ الفرص، ويجد كل مستحق فرصته في الحياة والترقي.


يتطلع الناس لاستعادة التعليم لمجانيته الحقيقية باختفاء الدروس الخصوصية من حياتنا، وحل مشكلة الثانوية العامة ذلك البعبع الذي يستنزف جيوب الأسر ونفسية الطلاب، ويعرقل أي تطور حقيقي للتعليم كما في كل الدنيا.. وأن نضع التعليم الفني في مكانه المستحق لمواكبة سوق العمل واحتياجاتها الحقيقية.

صوت المواطن الذي افتقدناه!

حكايتي مع مكتب السادات.. والاستقالة ثلاث مرات!


الناس تريد أن تطمئن على مستقبلها ومستقبل أولادها، أن تطمئن على مياه النيل أن تتدفق غير منقوصة، أن يتعاظم الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، ووفرة العملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات الضرورية من الواردات خصوصًا الدواء ومستلزمات الإنتاج.. الشعب قال كلمته وينتظر جنى الثمار.

المشاركة فى الانتخابات الفقراء الناخبين الانتخابات الرئاسية الغلاء

مواد متعلقة

الجمهورية من جريدة الثورة إلى صوت الشعب!

أيام لا تنسى مع صاحبة الجلالة!

متى تصبح مديرًا فاشلًا؟!

أيُّ دليل تريده أمريكا؟!

اجعل من يراك يدعو لمن ربّاك

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بعد تحديد إصابته، فيتوريا يستعجل تقرير طبيب المنتخب لحسم مصير النني من قائمة أمم افريقيا

بـ 46 جنيهًا، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وخبراء: الأزمة مستمرة لـ مارس 2024 ومطالب بتطبيق سعر استرشادي

تفاصيل وقفة الصحفيين الاحتجاجية لإيقاف العدوان على غزة (صور)

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها قبل الإعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد، ليفربول يعلن افتتاح ملعبه الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تريد السلام مع أوكرانيا.. تعرف على منافسة بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية