الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير يرصد أبرز القطاعات التي حققت طفرة في نتائج أعمالها بالأشهر الأخيرة

محمد عبد الهادي،
محمد عبد الهادي، فيتو

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن من أهم أسباب ارتفاع المؤشرات البورصة المصرية خلال الشهرين الأخيرين يرجع إلى  إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث والتي أظهرت نتائج أعمالها ارتفاعًا كبيرًا بالمقارنة بالسنة الماضية وبخاصة الشركات التصديرية والتي استفادت من فرق قيمة العملة الأجنبية بالمقارنة بالعملة المحلية. 

 

وأضاف أن من أهم القطاعات الاقتصادية التي حققت طفرة كبيرة، القطاعات التصديرية وتتمثل في  قطاع البتروكيماويات والأسمدة فمنها علي سبيل المثال موبكو للأسمدة التي حققت 5 مليارات مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة التي تمثل 9 شهور من السنة. 

Advertisements

 

وأشار إلى أنه أيضًا  قطاع البنوك وأهمها البنك التجاري الدولي الذي حقق خلال تسعه شهور 22.4 مليار مقارنة 12.19 مليار جنيه وكان قد حقق خلال السنة الماضية 2022 ما يقارب من 16 مليار جنيه. 

وتابع، من الشركات الصناعية التي تستحوذ علي عدة مشروعات في الشرق الأوسط السويدي اليكتريك والذي حقق 8.9 مليار جنيه مقارنة 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة وبالتالي أهم دعائم ارتفاع الشركات. 

 

أما عن  الشركات التي  استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية كانت شركات تصديرية أو بنوك تحتوي علي أرصدة بنكية دولارية واستفادت من التحوط لإيداع المستثمرين أموالهم في ودائع بنكية أو شركات صناعية متوسعه محليا وخارجيا في دول أخرى.

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع المؤشرات اسواق المال البتروكيماويات البنك التجارى الدولى التجارى الدولى البورصة المصرية

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

موعد عرض فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب على منصة "شاهد"

صبا مبارك تكشف لـ فيتو تفاصيل مسلسلها الجديد

من ملايين الدولارات للمياه، تبرعات النجوم لإضراب هوليوود

ما حكم تناول اللحوم المخبرية المستزرعة والمستنبتة في المختبرات؟ الإفتاء تجيب

80 % من موظفي المؤثرات البصرية في ديزني يؤيدون الانضمام للنقابات

منسق رسومات بصرية يهاجم استديوهات مارفل

فيلم PRISCILLA يحصل على استثناء من إضراب هوليوود

الأكثر قراءة

بعد قرار مصر بوقف التصدير، ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالكويت

الضوابط الدستورية لتعيين نائب لرئيس الجمهورية

حلم لم تتخيل تحقيقه، لوحة لأوبرا وينفري بمعرض الصور الوطني في واشنطن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

باقي 90 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا

المطربة شذى تستعد لطرح أغنية جديدة

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ "خلية إمبابة الإرهابية"

الهزة الثانية في ساعات، تراجع جديد لـ الدولار بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حلم لم تتخيل تحقيقه، لوحة لأوبرا وينفري بمعرض الصور الوطني في واشنطن

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

أثار دهشة والد العريس، قيمة مهر عروس تثير جدلا في الجزائر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية