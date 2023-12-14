خبير يرصد أبرز القطاعات التي حققت طفرة في نتائج أعمالها بالأشهر الأخيرة

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن من أهم أسباب ارتفاع المؤشرات البورصة المصرية خلال الشهرين الأخيرين يرجع إلى إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث والتي أظهرت نتائج أعمالها ارتفاعًا كبيرًا بالمقارنة بالسنة الماضية وبخاصة الشركات التصديرية والتي استفادت من فرق قيمة العملة الأجنبية بالمقارنة بالعملة المحلية.

وأضاف أن من أهم القطاعات الاقتصادية التي حققت طفرة كبيرة، القطاعات التصديرية وتتمثل في قطاع البتروكيماويات والأسمدة فمنها علي سبيل المثال موبكو للأسمدة التي حققت 5 مليارات مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة التي تمثل 9 شهور من السنة.

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وأشار إلى أنه أيضًا قطاع البنوك وأهمها البنك التجاري الدولي الذي حقق خلال تسعه شهور 22.4 مليار مقارنة 12.19 مليار جنيه وكان قد حقق خلال السنة الماضية 2022 ما يقارب من 16 مليار جنيه.

وتابع، من الشركات الصناعية التي تستحوذ علي عدة مشروعات في الشرق الأوسط السويدي اليكتريك والذي حقق 8.9 مليار جنيه مقارنة 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة وبالتالي أهم دعائم ارتفاع الشركات.

أما عن الشركات التي استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية كانت شركات تصديرية أو بنوك تحتوي علي أرصدة بنكية دولارية واستفادت من التحوط لإيداع المستثمرين أموالهم في ودائع بنكية أو شركات صناعية متوسعه محليا وخارجيا في دول أخرى.