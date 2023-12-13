مقتل وإصابة 12 جنديا وقائد كتيبة وتدمير دبابات ومدرعات.. خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية

الهجوم البري على غزة، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود في مواجهاته مع المقاومة الفلسطينية في غزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ٨ أفراد من قواته أغلبهم ضباط، خلال مواجهات مع كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس - في حي الشجاعية بقطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بعدها بوقت قليل بإصابة ٤ جنود بحالة خطرة في اشتباكات اليوم مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العقيد إسحاق بن باشيت، 44 عامًا، قائد كتيبة جولاني، لواء جولاني، في معركة الشجاعية العنيفة شمال قطاع غزة.

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استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ومن جانبها قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء:"استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة".



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها قصفت تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

سرايا القدس تهاجم تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين يوم أمس في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.