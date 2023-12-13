طرق العناية بالطفل الرضيع في فصل الشتاء، من المهام التي تقع على عاتق كل أم، لحماية الطفل من نزلات البرد، أو التعرض لعدوى فيروسات الشتاء، وهناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتبعها كل أم، حتى يمكنها أن تحافظ على رضيعها دافئًا.



طرق العناية بطفلك في الشتاء



وأكد الدكتور محمد حلمي اخصائي امراض الاطفال، أن هناك مجموعة من الخطوات والطرق التي يجب أن تتبعها الأمهات للعناية بالطفل الرضيع في فصل الشتاء، ولحمايته من الأمراض الشتوية، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

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حافظي على الدفء

يعد الحفاظ على طفلك دافئًا من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في فصل الشتاء. يجب أن تحافظ درجة حرارة غرفة طفلك على 20 درجة مئوية أو أكثر. إذا كنت تخرجين مع طفلك، فتأكدي من ارتدائه ملابس دافئة ومتعددة الطبقات.

أطعميه جيدًا

تساعد التغذية الجيدة طفلك على البقاء دافئًا. تأكدي من إعطائه الكثير من الحليب أو الأطعمة الصلبة الغنية بالسعرات الحرارية.

حافظي على ترطيبه

يمكن أن يتسبب الهواء الجاف في الشتاء في جفاف جلد طفلك. استخدمي مرطبًا في غرفة طفلك أو اصطحبيه معك إلى الخارج.

احميه من المرض

أبقي على اطلاع بأحدث التطعيمات. كما يجب عليك غسل يديك كثيرًا لمنع انتشار الجراثيم.

راقبي علامات المرض

راقبي علامات المرض عند طفلك، مثل:

ارتفاع درجة الحرارة

السعال

العطس

سيلان الأنف

التهيج الجلدي

إذا لاحظتي أيًا من هذه العلامات، فاصطحبي طفلك إلى الطبيب.

تدفئة الرضيع

نصائح لحماية طفلك عند الخروج من المنزل

إذا كنت تخرجين مع طفلك، فاصطحبيه معك في عربة أطفال أو كرسي سيارة مزود بغطاء.

إذا كنت تخططين للذهاب إلى مكان بارد جدًا، فضعيه في طبقة إضافية من الملابس.

تأكدي من عدم الإفراط في تغطية طفلك، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته.

أطعمة ومشروبات قدميها لطفلك في عامه الاول للتدفئة

فيما يلي بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنك تقديمها لطفلك في عامه الأول للتدفئة:

اطعمة ومشروبات لطفلك

الحليب

الحليب هو مصدر رائع للبروتين والدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم. يمكنك تقديم الحليب لطفلك كامل الدسم أو قليل الدسم أو الخالي من الدسم.

الشوربات

الشربات طريقة رائعة لإطعام طفلك مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب. يمكنك صنع حساء من الخضار أو الدجاج أو اللحم.

الحبوب

الحبوب هي مصدر جيد للطاقة والبروتين، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم. يمكنك تقديم الحبوب لطفلك مع الحليب أو الماء أو العصير.

الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة للرضيع. يمكنك تقديم الفواكه والخضروات للرضيع نيئة أو مطبوخة أو مهروسة.

اللحوم والأسماك

اللحوم والأسماك مصادر جيدة للبروتين والحديد، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الرضيع. يمكنك تقديم اللحوم والأسماك للرضيع المطهية جيدًا.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم. يمكنك تقديم المكسرات والبذور للرضيع كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الأطعمة الأخرى.