بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269 تابع (ب)، الصادر في 2 ديسمبر 2023، 4 قرارات جديدة لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات، منها مشروع توسعة الطريق المؤدى لقاعدة البريجات الجوية بالبحيرة، ومشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد، ومشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور، ومشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار وزارة النقل رقم 676 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2680 لسنة 2020، باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدى لقاعدة البريجات الجوية، نطاق محافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة.



-قرار وزارة النقل رقم 677 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بالبحيرة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيًذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان الصيرفى بمدينة رشيد محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.



-قرار وزارة النقل رقم 678 لسنة 2023، بنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبرى فوة على النيل حتى محور الليثى بدمنهور على الطريق الزراعى بطول (7٫5) كيلو متر من إجمالى طول الوصلة البالغ 16 كيلو متر نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

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-قرار وزارة النقل رقم 679 لسنة 2023، بنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع طريقى القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى والقاهرة/ بلبيس من أعمال المنفعة العامة.