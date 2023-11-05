النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع مترو أبو قير
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 244 (تابع)، الصادر في 2 نوفمبر 2023، قرار وزارة النقل رقم 622 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو أبو قير، الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية.
ونصت المادة الأولى لقرار وزارة النقل على أن تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠ لسنة ٢٠٢٠، والمعدل بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ۳۳۰۱، لسنة ٢٠٢١، ٣٥٠٤ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية، فى المسافة من أبو قير حتى محطة مصـر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته، ومرافقه من محطات أبو قير شرقا للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وورشـة للعمرة الجسيمة، ووحدة التحكم المركزي، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة.
وطالبت وزارة النقل الجهات المعنية بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه مكتب الشهر العقارى المختص.
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