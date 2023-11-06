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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات طرق في أسوان والشرقية

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 246 تابع (أ)، الصادر في 5 نوفمبر 2023، قرارى وزارة النقل، بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع إنشاء محور دراو العلوى على النيل ومداخله بمحافظة أسوان، ومشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس.

-قرار وزارة النقل رقم 460 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف الرسمي المرفق بكتاب مديرية المساحة بأسوان، التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور دراو العلوى على النيل ومداخله بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

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-وقرار وزارة النقل رقم 619 لسنة 2023، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2279 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة فاقوس بطول (7) كيلو مترات نطاق ناحيتى جهينة البحرية، وغزالة أبو عبدون بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

 

 

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