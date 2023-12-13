الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها قبل الإعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي  مساء اليوم، للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وكذلك معدلات التضخم والبطالة، حيث نشرالعديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالعديد من البنوك والمؤسسات الأمريكية توقعاتهم بشأن الحلول المطروحة على طاولة البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الإعلان عن نتائج الاجتماع مساء اليوم. 

 

توقعات بالتخلي عن تشديد الساسة النقدية

يتوقع بنك أوف أمريكا، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، من المتوقع أن تتخلى عن تشديد  السياسة النقدية، خلال اجتماع اليوم بحيث تلتزم اللجنة بإعادة معدلات التضخم إلى المستويات المطلوبة والمستهدفة لتصل إلى 2%.

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تعبيرية، فيتو 

تغييرات تتعلق بمصير سعر الفائدة 

ويرى بنك الاستثمار الأمريكي  جولدمان ساكس أنه من المحتمل استبعاد تقرير الفيدرالي الأمريكي الصادر مساء اليوم مزيدا من التشديد في السياسة النقدية التي ينتهجها الفيدرالي، وقد نشهد إجراء بعض التغييرات التي تم استخدامها للتعبير عن التحيز نحو رفع أسعار الفائدة.

 

تخفيف الظروف المالية

وأوضحت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب للخدمات المالية، أنها لن لن تتفاجأ حال صدرور العديد من الأجراءات خلال اجتماع اليوم،  والتي من شأنها تخفيف الظروف المالية، خاصة وسط الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

 

وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أوضح، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، حيث أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

 

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