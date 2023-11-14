الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الخزانة الأمريكية: حرب غزة تشكل خطرا داهما على الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين،فيتو

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ رأوا أن حرب غزة تشكل تهديدا لاقتصاد العالم.

وأضافت جانيت يلين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو: "لقد تحدثنا عن المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، وأعتقد أنه كان هناك وجهة نظر مشتركة مفادها أنه يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما بوسعنا لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية".

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تحول الصراع الجاري إلى حرب إقليمية

وأوضحت أنه في حال تحول الصراع الجاري إلى حرب إقليمية، فقد يشكل ذلك مخاطر شديدة على الاقتصاد العالمي.

حرب غزة، فيتو

خطورة توسع الصراع في الشرق الأوسط

وحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة. 

 

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، في تصريحات سابقة: "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز. 

حيث لا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

 

هشاشة الاقتصاد العالمي

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، "نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون، والاستثمارات الخاصة المتعثرة، وأبطأ انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، مما يجعل من الصعب عليها أن تسلك طريقها للخروج من الأزمة"

 

كما كشف مقال تحليلي لصحيفة "The New York Times" الأمريكية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.

 

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