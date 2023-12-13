خالد الذهبي: المدن الذكية تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد د. خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء السابق، رئيس المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات على توجه الدولة المصرية وعدد من دول العالم إلى إنشاء مدن ذكية، ومدن خضراء مستدامة.

وأوضح: “فى مصر، الهدف الذى نسعى لتحقيقه هو الوصول الى أفضل خدمات للمواطن، وبأقل جهد، وبتكلفة معتدلة خاصة فى النقل والخدمات اللوجستية والمرافق، وهذا هو ما يحدث فى معظم دول العالم”.



أضاف: نحن بحاجة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة المكتسبة من أحدث التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال. ونحتاج إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والاهتمامات وأفضل الممارسات في جعل المدن خضراء ومرنة. حيث يهدف هذا المؤتمر الى استكشاف وإظهار التحديات وكذلك الحلول المعتمدة في مجال الاستدامة والبناء وإدارة المشروعات.



وتابع: ليس غريبا على المركز أن يكون سباقا فى مواجهة المشكلات التى تواجه مصر فى كافة المجالات الهندسية وذلك لما للمركز من باع طويل فى مجال الأبحاث العلمية المختلفة التى تخدم المجتمع فينظم المركز هذا المؤتمر الهام لتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص فى مجال المدن الخضراء بحيث تكون ذكية ومرنة، حيث يمثل هذا المؤتمر الحصاد المثمر للتعاون البناء بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وصناع القرار في المؤسسات الحكومية وخبراء صناعة التشييد والبناء محليا ودوليا لتطوير الابحاث العلمية التطبيقية واعداد الكودات الهندسية لتنظيم وتطوير المدن الذكية والبنية التحتية المصممة والمنفذة لتكون صامدة امام التحديات البيئية والاقتصادية.



وأوضح: “يمثل مجال تخطيط وإدارة المدن الذكية المرنة توجها عالميا، ليس فقط لحصد ثمرات التقدم المتسارع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن بهدف تحسين جودة الحياه لجميع المواطنين في المدن والقرى المصرية، حيث يمثل تطبيق المدن الذكية المرنة فرصة واعدة لتطوير المدن القائمة وتحسين الخدمات فيها بصورة جذرية مستدامة. وتشمل خدمات الاسكان والنقل وادارة المخلفات وترشيد استهلاك المياه والطاقة”.



أضاف: “لقد أصبحت المدن الذكية المرنة واقعا وليس ترفا يستفيد منها الجميع وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرص في التعليم والعمل والصحة والتمتع بالبيئة الطبيعية وترشيد استهلاك الموارد”.



واختتم: “إن تطبيقات المدن الذكية أضحت محركا قويا لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير منهجية تخطيط المباني والمجتمعات المحلية وبناءها وصيانتها لتكون مرنة أي قادرة على الصمود امام التحديات المستقبلية البيئية والاقتصادية. حيث تستهلك المباني كميات كبيرة من الموارد الطبيعية خلال دورة حياتها. ويمكن لمبادئ وآليات الذكاء تحقيق البناء الأخضر والمستدام للحد من الآثار السلبية للتنمية العمرانية على البيئة مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية على مدى دورة حياة المبنى”.

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