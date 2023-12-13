الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خالد الذهبي: المدن الذكية تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية

خالد الذهبي، فيتو
خالد الذهبي، فيتو

أكد د. خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء السابق، رئيس المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات على توجه الدولة المصرية وعدد من دول العالم إلى إنشاء مدن ذكية، ومدن خضراء مستدامة. 

وأوضح: “فى مصر،  الهدف الذى نسعى لتحقيقه هو الوصول الى أفضل خدمات للمواطن، وبأقل جهد، وبتكلفة معتدلة خاصة فى النقل والخدمات اللوجستية والمرافق، وهذا هو ما يحدث فى معظم دول العالم”. 


أضاف: نحن بحاجة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة المكتسبة من أحدث التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال. ونحتاج إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والاهتمامات وأفضل الممارسات في جعل المدن خضراء ومرنة. حيث يهدف هذا المؤتمر الى استكشاف وإظهار التحديات وكذلك الحلول المعتمدة في مجال الاستدامة والبناء وإدارة المشروعات. 


وتابع: ليس غريبا على المركز أن يكون سباقا فى مواجهة المشكلات التى تواجه مصر فى كافة المجالات الهندسية وذلك لما للمركز من باع طويل فى مجال الأبحاث العلمية المختلفة التى تخدم المجتمع فينظم المركز هذا المؤتمر الهام لتبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص فى مجال المدن الخضراء بحيث تكون ذكية ومرنة، حيث يمثل هذا المؤتمر الحصاد المثمر للتعاون البناء بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وصناع القرار في المؤسسات الحكومية وخبراء صناعة التشييد والبناء محليا ودوليا لتطوير الابحاث العلمية التطبيقية واعداد الكودات الهندسية لتنظيم وتطوير المدن الذكية والبنية التحتية المصممة والمنفذة لتكون صامدة امام التحديات البيئية والاقتصادية.


وأوضح: “يمثل مجال تخطيط وإدارة المدن الذكية المرنة توجها عالميا، ليس فقط لحصد ثمرات التقدم المتسارع في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن بهدف تحسين جودة الحياه لجميع المواطنين في المدن والقرى المصرية، حيث يمثل تطبيق المدن الذكية المرنة فرصة واعدة لتطوير المدن القائمة وتحسين الخدمات فيها بصورة جذرية مستدامة. وتشمل خدمات الاسكان والنقل وادارة المخلفات وترشيد استهلاك المياه والطاقة”.


أضاف: “لقد أصبحت المدن الذكية المرنة واقعا وليس ترفا يستفيد منها الجميع وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرص في التعليم والعمل والصحة والتمتع بالبيئة الطبيعية وترشيد استهلاك الموارد”.


واختتم: “إن تطبيقات المدن الذكية أضحت محركا قويا لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير منهجية تخطيط المباني والمجتمعات المحلية وبناءها وصيانتها لتكون مرنة أي قادرة على الصمود امام التحديات المستقبلية البيئية والاقتصادية. حيث تستهلك المباني كميات كبيرة من الموارد الطبيعية خلال دورة حياتها. ويمكن لمبادئ وآليات الذكاء تحقيق البناء الأخضر والمستدام للحد من الآثار السلبية للتنمية العمرانية على البيئة مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية على مدى دورة حياة المبنى”.

Advertisements

وزير الإسكان يستعرض تصميمات الفندق بمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون

معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بالسويس الجديدة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصالات وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية المؤسسات الحكومية المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المركز القومي لبحوث الإسكان بحوث الاسكان والبناء تكنولوجيا المعلومات خدمات الاسكان صناعة التشييد والبناء المدن الخضراء القومي لبحوث الإسكان

مواد متعلقة

بزنس‭ ‬نقل‭ ‬الأجنة، سبوبة‭ ‬مراكز‭ ‬الحقن‭ ‬المجهرى الأسعار‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.. ‬والأدوية‭ ‬بأضعاف‭ ‬الثمن‭ ‬بسبب‭ ‬السوق‭ ‬السوداء

قرارات‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تنقذ‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسى‭ ‬الجديد، رضا‭ ‬حجازى‭ ‬يخطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬لتعيين‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬معلم‭ ‬لسد‭ ‬العجز‭ ‬فى‭ ‬المدرسين

ساخرون.. مناخوليا، البنت‭ ‬حلالة‭ ‬المشاكل

ذكرى ميلاد خير البرية.. الأزهر يوضح ما يجوز وما يستحيل في حق المصطفى.. ويحسم الجدل حول حكم الشرع في الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين

"فيتو" تطلق ملحقا خاصا عن سيتي سكيب أكبر معرض عقاري فى مصر

الأوقاف تطالب بسداد مصروفات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

الأكثر قراءة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

موعد مباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

أنباء عن استهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر

الأرصاد الجوية تحذر: سحب ممطرة على هذه المناطق

فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003

تأجيل أولى جلسات محاكمة عنتيل مدينة نصر لجلسة 10 يناير المقبل

القبض على المتهم بقتل نجل عمه في الجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بالتعدى على فتاة بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية