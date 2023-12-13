الإسكان تطرح أراضى تجاري إداري سكني

كشفت وزارة الاسكان عن تفاصيل طرح جديد الاراضى الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بعدد بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري بمساحة 1214 متر بسعر 21615 جنيه وارض تجاري سكنى بمساحة 1380 متر بسعر 13690 جنيه وارض اداري بمساحة 1162 متر بسعر 8400 جنيه

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 مليين جنيه، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 1143 متر بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 مليين جنيه.

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ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم + أرضي + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.



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