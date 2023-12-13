الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عقارات

الإسكان: تنفيذ 75% من شقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أمس الثلاثاء، مشاريع الإسكان بالتجمع الثالث (سكن كل المصريين).

 

وأوضح الغيطي أنه جارٍ تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالي عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين وتم إنجاز 75% من حجم المشروع. 

 

وأكد ضروري الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، وتفقد مشروع سكن مصر أرض المعارض وتم تأكيد ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة كما تابع أعمال الطرق بحي جاردينيا بالتجمع الثالث.

 

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن"، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن  (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

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وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن ( بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وقال: سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023.


ونوه المهندس أمين غنيم، أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحًا في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب،  وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحًا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.

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