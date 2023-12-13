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عقارات

وزير الإسكان يستعرض تصميمات الفندق بمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

عقد الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض التصميمات الداخلية للفندق الذى تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واستشارى المشروع.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة التصميمات الداخلية للفندق لمتطلبات التشغيل على أعلى مستوى، والتنسيق مع مجموعة هيلتون العالمية للفنادق والمنتجعات، والتى ستتولى تشغيل وإدارة هذا الفندق، الذى يقع فى منطقة سور مجرى العيون التاريخية، التى يتم تطويرها لتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، ويعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

كما أعلن الدكتور عاصم الجزارأنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن "، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن  (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

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وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن ( بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وقال: سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023.


ونوه المهندس أمين غنيم، أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرًا في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحًا في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب،  وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحًا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.

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