الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عقارات

معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين بالسويس الجديدة

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، معدلات تنفيذ شقق مشروع  المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأوضحت أسماء، أن نسب التنفيذ للمشروع بشكل كامل بالمرحلة العاجلة، بلغت ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية ٧٦٪ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ".

وأضافت أنه في قطاع البنية التحتية، وتنفيذ مرافق المرحلة العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٤٢٪، وقطاع تنفيذ مرافق الصرف الصحي نسبة ٧٧٪، وفي قطاع تنفيذ الطرق ٧٤٪.

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وتفقدت رئيس جهاز السويس الجديدة منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تضم ( سوقًا تجارية - حضانة - مدرسة)، حيث بلغت نسبة تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية ٩٠٪، وبلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة  ٣٣٪، ونسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلا ٣٦٪.

وفي السياق ذاته، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة استمرار العمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات بنفس الجدية، لتظهر المدينة بالشكل اللائق، كعلامة مضيئة في القطاع العمراني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن مدينة السويس الجديدة  مجتمع حضاري متكامل، يراعي البعد الاجتماعي، والمظهر الحضاري، كما ستضم مساحات خضراء، فضلًا عن توفير كافة الخدمات بها.

كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن "، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن  (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن ( بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

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