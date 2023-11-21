ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية، للحفاظ على نضارتها

ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية، هي أفضل الحلول للعناية بها، فالبشرة الدهنية هي نوع من البشرة تتميز بإنتاج زيوت زائدة، مما يؤدي إلى ظهور لمعان وحب الشباب، ولذلك يمكن أن تساعد المكونات الطبيعية في السيطرة على إنتاج الزيت وتنظيف المسام وإزالة الزيوت الزائدة، مما يؤدي إلى بشرة أكثر صحة ونضارة.



ماسكات للبشرة الدهنية

وأكدت خبيرة التجميل الهندية ارميشا، أن هناك العديد من ماسكات الوجه الطبيعية للبشرة الدهنية، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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ماسك بياض البيض

المكونات والطريقة

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم

قشري الخيار واهرسيه. أضيفي بياض البيض وعصير الليمون والنعناع المفروم.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتشكل عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ والبارد.

يعمل بياض البيض على شد المسام وتقليل الدهون الزائدة. يساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. بينما يساعد النعناع على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

ماسك الطماطم

المكونات والطريقة

حبة طماطم

ملعقة صغيرة من العسل

قشري الطماطم وابشريها. أضيفي العسل إلى الطماطم المبشورة. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتشكل عجينة ناعمة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ والبارد.

تساعد الطماطم على إزالة الزيوت الزائدة وتنظيف المسام. يساعد العسل على ترطيب البشرة وتغذيتها.

ماسك الخيار

المكونات والطريقة

حبة خيار

ملعقة صغيرة من اللبن

قشري الخيار وابشريه. أضيفي اللبن إلى الخيار المبشور. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتشكل عجينة ناعمة. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفي الماسك بالماء الدافئ والبارد.

يساعد الخيار على ترطيب البشرة وتقليل الدهون الزائدة. يساعد اللبن على تلطيف البشرة وإزالة الالتهابات.

ماسك الطين

المكونات والطريقة

ملعقة كبيرة من الطين

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الماء

اخلطي الطين وعصير الليمون والماء حتى تتشكل عجينة ناعمة. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفي الماسك بالماء الدافئ والبارد.

يساعد الطين على تنظيف المسام وإزالة الزيوت الزائدة. يساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

ماسك الشوفان

المكونات والطريقة

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة صغيرة من اللبن

ملعقة صغيرة من العسل

اخلطي الشوفان واللبن والعسل حتى تتشكل عجينة ناعمة. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفي الماسك بالماء الدافئ والبارد.

يساعد الشوفان على تقشير البشرة وإزالة الزيوت الزائدة. يساعد اللبن على ترطيب البشرة وتغذيتها. يساعد العسل على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

ماسكات لشد البشرة

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية:

اغسلي وجهك مرتين يوميًا بمنظف لطيف.

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المخصصة للبشرة الدهنية.

تجنبى استخدام الزيوت أو المرطبات الثقيلة على وجهك.

استخدمي واقي الشمس يوميًا.

فوائد الماسكات الطبيعية للبشرة الدهنية:

مكوناتها آمنة وطبيعية ولا تسبب أي آثار جانبية.

فعالة في تنظيف المسام وإزالة الزيوت الزائدة.

تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.

تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.