شباب البشرة سر من أسرار جمالها لذا تخشى الفتيات كثيرًا من ظهور التجاعيد المبكرة التي تؤثر في نضارة البشرة وجمالها وشبابها.

ولمقاومة التجاعيد تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة حيث الترطيب اليومى والتغذية السليمة وشرب الماء الوفير يوميا وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

سيروم البنجر لبشرة مفعمة بالشباب والحيوية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، سيروم البنجر لبشرة مفعمة بالشباب والحيوية.

المكونات:

ثمرة بنجر

2 ملعقة بذور الكتان

الطريقة:

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نحضر البنجر ونغسله جيدًا ثم نقشره.

نبشر البنجر جيدا ثم نصفيه ونأخذ العصير الناتج ونضعه في مقلاة.

نضيف له بذور الكتان ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار حتى الغليان ثم نهديء النار ونتركه على نار هادئة حتى يتحول الخليط إلى جل.

ثم نرفع الخليط من على النار.

ثم نصفي الخليط وهو ساخن.

نأخذ الجل الناتج ونحفظه فى زجاج بخاخ.

نستخدم السيروم يوميا على البشرة في المساء.

حيث نفرد طبقة قليلة منه على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك السيروم على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

هذا السيروم يعزز نضارة البشرة ويحافظ على شبابها ويشد البشرة ويقاوم التجاعيد ويحفز إفراز الكولاجين بها.

سيروم البنجر لبشرة مفعمة بالشباب والحيوية، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.