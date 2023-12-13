إعلامي سعودي يلوح بورقة جاياردو وحجازي قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، أكد الإعلامي السعودي أحمد علام، أن مواجهة الأهلي واتحاد جدة قمة عربية ستكون الأقوى في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتاز بتاريخ كبير ويمتلك خبرات مميزة في التعامل مع المواجهات الكبرى بالمونديال بحكم مشاركاته الكثيرة في السنوات الأخيرة.

الإعلامي السعودي أحمد علام

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نبارك لجماهير نادي الاتحاد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، البداية كانت قوية وفي خلال عشر دقائق حسم العميد اللقاء لصالحه مسجلا ثلاثية نظيفة، والفريق في هذا الموسم يمتاز بالتسجيل في الشوط الأول، ودائما يكون له رد فعل سريع، ونجولو كانتي ظهر بشكل طيب، وعودة المصابين مثل أحمد حجازي أعطى الفريق قوة في خط الدفاع".

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وأضاف: "شخصية حجازي انعكست بالإيجاب على فريق الاتحاد، وهو من أسباب الفوز بالدوري والسوبر في الموسم الماضي، وفي أخر 8 مباريات كان الفريق يستقبل أهداف، لكن أمس خرج بالكلين شيت، وفابينيو وفيصل الغامدي ظهرا بشكل جيد دفاعًا وهجومًا، وكذلك زكريا هوساوي ومهند الشنقيطي، وامتاز الفريق بالضغط العالٍ على أوكلاند سيتي وهو ما ساهم في سرعة استرداد الكرة".

وواصل: "نحن مقبلين على قمة عربية بين الأهلي المصري والاتحاد ستكون الأقوى في البطولة، وهم ناديين كبيرين لهم تاريخ كبير، والأهلي أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية، وحال الفريقين قبل البطولة لم يكن جيد قبل اللقب، لكن هذه المباراة مختلفة وستشهد حضور جماهير كبيرة للفريقين، ونتمنى مشاهدة كرنفال في أرض الملعب وفي المدرجات".

وأكمل: "نحن ندعم بكل تأكيد الأندية السعودية في البطولات الخارجية، وكنا خلف الهلال أسيويًا، والآن ندعم الاتحاد في مونديال الأندية، كما أنه يحب الأهلي المصري بتاريخه وعراقته وتشريفه للكرة العربية، وأنا أهلاوي وأعشق النادي الأهلي، وهو من أفضل الفرق العربية وأكثرها جماهيرية".

وحول توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي والاتحاد، قال: "أعتقد أن الفريق السعودي أقوى على مستوى عناصره، لكن الأهلي قوي دفاعيا كمجموعة، ومنظومة الفريق مميزة، إضافة لخبراته في التعامل مع مواجهات كأس العالم للأندية بعدما سبق وحقق إنجازات كبيرة في بطولات سابقة، وسبق وتفوق على الهلال السعودي رغم معاناته وقتها من غيابات ومستويات غير جيدة لكنه حقق نتيجة كبيرة".

وأضاف: "الفريق الأقل أخطاء دفاعية سيفوز بتلك المباراة، ولكن أمنياتنا كسعوديين بفوز فريق الاتحاد، والأهم أن نشاهد مباراة فنية مميزة، وكل الأنظار ستتوجه إلى ملعب المباراة، وهي بمثابة نهائي مبكر من وجهة نظري، وستكون كرنفال جماهيري أيضًا والمدربين جاياردو وكولر من أفضل المديرين الفنيين".

وواصل: "الأهلي يعاني من هبوط وتراجع مستوى بعض اللاعبين، لكن كل هذه الأمور قد تختلف في المباراة من خلال القتالية والحضور الذهني والروح العالية داخل الملعب وأيضا أسلوب وطريقة لعب كل فريق، وجاياردو مدرب حماسي وسبق وحقق أرقام قياسية مع الفرق التي تولى تدريبها، والفريق تحسن بشكل واضح تحت قيادته مؤخرًا خصوصا في الناحية الهجومية لأنه مدرب يعشق العمل الهجومي والضغط العالي".

وختم: "كهربا وبيرسي تاو من العناصر الخطيرة في صفوف الأهلي، وحسين الشحات لو كان في حالته يكون له تأثير كبير هجوميًا لأنه لاعب مهاري ولديه إمكانيات عالية، والجانب الهجومي للفريق يمتلك حلول فردية، عندما يكونوا في أفضل حالاتهم الفنية والذهنية، لكن عودة أحمد حجازي لدفاع الاتحاد هناك تحسن كبير في الأداء".

تصريحات حجازي قبل مواجهة الأهلي

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز على أوكلاند: "لا توجد مباراة سهلة في بطولة كأس العالم للأندية لكننا نسعى لمواصلة السير على الطريق الصحيح".



وأضاف: "المواجهة القادمة ستكون بين أقوى نادٍ في آسيا والأفضل بأفريقيا وهو الأهلي المصري وأتمنى تحقيق الفوز".

وأعرب حجازي عن ثقته الكبيرة في الفريق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأدوار المُقبلة لن تكون سهلة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

3 مواجهات جمعت الأهلى والأندية العربية في المونديال

1- الأهلي 0-1 اتحاد جدة السعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان 2005.

2- الأهلي 1-0 الدحيل القطرى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية قطر 2020.

3- الأهلي 4-0 الهلال السعودي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.