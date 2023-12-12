أخبار الرياضة اليوم.. اتحاد جدة يتأهل لمواجهة الأهلي.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة.. ولاعب يهدد بشكوى ضد الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

تأهل اتحاد جدة السعودي، لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2023.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة كل من رومارينهو بالدقيقة 29 ونجولو كانتي في الدقيقة 34، وكريم بنزيما في الدقيقة 41.

Advertisements

توج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

ألقت الشرطة القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، بعد تعديه على حكم مباراة الفريق أمام نظيره ريزا سبور في الدوري التركي أمس الإثنين.

واعتدى فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو بلكمة قوية على الحكم خليل أوموت ميلر، مما أدى إلى سقوط الأخير، ونقله إلى المستشفى بعد المباراة، وهو ما جعل الاتحاد التركي يعلن رسميًا تعليق النشاط.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، الملعب ولكمه الحكم خليل أوموت، في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

هدد البرازيلي جواو رافائيل لاعب الزمالك السابق في الكرة الطائرة، بشكوى النادي في الاتحاد الدولي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال اللاعب من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": “بناء على طلبكم انتظرت ولم أرفع دعوى قضائية ضد الزمالك، بعد مرور شهرين تقريبًا على الانتخابات ولم يتحدث معي أحد من الزمالك في الشأن المالي”.

وأضاف: “أعطي أقصى موعد نهائي حتى نهاية هذا الشهر، إذا لم يتم الدفع، في بداية يناير سأتصل بـ fivb وأبدأ الإجراءات ضد الفريق”.

أعلنت شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، أنها ستنهي رعاية منتخب إسرائيل لكرة القدم العام المقبل، مؤكدين أن القرار تم اتخاذه قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي، والذي تبعه عدوان غاشم من جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وبررت الشركة في بيان رسمي لها أسباب هذا القرار بأنها اتخذت هذا القرار في 2022 لأسباب تجارية ولا علاقة له بحملات المقاطعة.

وقال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة قررت إنهاء عقد رعاية المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم مع بداية العام المقبل، في قرار جرى اتخاذه قبل تداعيات الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

وحسب وكالة "رويترز"، أضاف المتحدث بإسم الشركة: "بينما وقّع منتخبان وطنيان حديثًا، بينهما فريق جديد -سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل- أكبر- أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع آيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيليبس"، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف أرسنال لاعبه إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد تمريرة من نيلسون إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 62، غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.