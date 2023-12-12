حازم إمام عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة: لا تأمنوا الفريق الأحمر

الأهلي، تحدث حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، المحلل بقنوات ssc السعودية، عن المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد حازم إمام في تصريحات بالاستوديو التحليلي لمباراة افتتاح كأس العالم للأندية، أن فريق الأهلي كبير ويلعب دائمًا على المكسب وعلى البطولات ولديه حلم مشروع وهو التأهل لنهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية، والقوة الهجومية لديه قوية ويلعب بطريقة هجومية وليست دفاعية ولديه مهارات فردية وجماعية ولديهم وعي تكتيكي.

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لا تأمنوا الأهلي

وقال حازم إمام: الأهلي لديه أفراد متميزين ويمتلك مدرب كبير ولا يجب التعويل على حديث النقاد والإعلام بأن الفريق الأحمر ليس في أحسن حالة في الفترة الحالية، مشيرا إلى نتائج الفريق متذبذبة ولكنه مسيطر ويهدر أهدافا كثيرة ومن الممكن حل هذه المشكلة مع الوقت والمدرب عليه أن يرسل الفريق إلى المرمى المنافس.

لاعبو الأهلي في حالة تركيز

وأضاف حازم إمام: مباريات كأس العالم للأندية تاريخية وحاسمة واللاعبين سوف يكونوا في حالة تركيز تام واللاعب المصري يحب إظهار نفسه في تلك المواجهات ويظهر قدراته أمام لاعبين كبار مثل بنزيما وكانتي وفابينو.

الأهلي يمتلك رباعيا هجوميا خطيرا

وواصل حازم إمام حديثه قائلًا: لا بد أن يقوم فريق اتحاد جدة بقراءة الأهلي بتركيز وعليه النظر إلى تاريخ الفريق الأحمر بشكل كبير والأهلي سوف يلعب على الوصول إلى المرمى والأمور سوف تختلف عن فريق أوكلاند ولابد من الاتحاد غلق الملعب على بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا وإمام عاشور لأن كل هؤلاء لديهم فرص لإحراز الأهداف.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري.

مواجهات الأهلى مع الأندية السعودية في المونديال

الأهلى 0-1 اتحاد جدة السعودي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان 2005.

الأهلى 4-0 الهلال السعودي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.