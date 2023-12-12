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رياضة

دوري أبطال أوروبا، التعادل السلبي شعار الشوط الأول في مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نظيره بايرن ميونخ الألماني، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد في قمة مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الأمور في الدقائق الأولى أملا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز هام للفريق في مشوار الصعود، إلا أن أغلب المحاولات لم ترتق لمرحلة الخطورة.

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وفي الدقيقة 27، كانت أولى الفرص الحقيقية لفريق بايرن ميونيخ بعد مجهود فردي من لوروا ساني ليخترق منطقة الجزاء إلا أنه مرر الكرة ليتدخل دفاع اليونايتد ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

مرت الدقائق المتبقية دون خطورة على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

 

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراة الليلة ضد بايرن ميونخ، إلى جانب تعادل جالطة سراي مع كوبنهاجن في التوقيت ذاته، من أجل التأهل إلى دور الـ16.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في سلم الترتيب العام للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق بايرن ميونخ بالمركز الأول برصيد 13 نقطة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: إمرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين.

 

تعادل سلبي بين كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي في الشوط الأول

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، انتهي الشوط الأول بين فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي، في مباراة تجمعهما على ملعب باركن ستاديون.

 

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

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