الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

فيتو

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023،  يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة تجمعهما على ملعب «الأولد ترافورد» ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

شاهد مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ في قمة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لا بديل فيها أمام الشياطين الحمر سوى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظهم في التأهل بعد أن حسم البايرن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث يمتلك اليونايتد 4 نقاط ويحتاج للفوز على الفريق البافاري مع تعادل فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي ورصيد كل منهم خمس نقاط.

بث مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023  
 

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. إليكم بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية. مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ عبر قناة beIN Sports HD 1. بث مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023.
 

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024.

حصريا بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت". إليكم مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023.

بث مباشر، مشاهده مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023 

متابعة وحصرية نقلا عن لقاء المان يونايتد والبايرن نرصد لكم بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكنك مشاهدة قناة "bein sports HD1" الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD1 على سهيل سات
التردد: 10810.
الاستقطاب: عمودي.
الترميز 27500.
الخطأ 2/3.
تردد bein sports HD 1 على نايل سات
تردد القناة: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل التصحيح: 2/3.
 

من ناحية أخرى، أبدى عبر توماس توخيل مدرب البايرن عن قلقه من رد فعل يونايتد وقدرة الفريق على تسجيل الأهداف في أوروبا وكذلك رغبتهم في الفوز لمحاولة التأهل، فيما أكد تين هاج  مدرب مانشستر يونايتد أن الفرصة سانحة وبين يدي فريقه للتأهل وأن لديه ثقة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز على أي فريق. بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023 

يذكر أن 12 مباراة جمعت الفريقين عبر التاريخ، انتصر البايرن في 5 مباريات، ويونايتد في مثلهما، بينما حسم التعادل المواجهات الخمس الباقية. بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023 

ويمثل ملعب "أولد ترافورد" عقدة أمام بايرن ميونيخ، حيث لم يحقق الأخير في خمس زيارات سوى فوزًا واحدًا في شهر أبريل عام 2001.

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