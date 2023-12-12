دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل أمام آيندهوفن بمشاركة النني

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع آيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيليبس"، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف أرسنال لاعبه إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 42 بعد تمريرة من نيلسون إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

وسيطر أرسنال على مجريات الأمور منذ بداية المباراة بتمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي الجانرز في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

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وفي الدقيقة 18، أرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال من ركلة حرة عن طريق تروسارد على رأس هافرتز الذي سدد كرة بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 20، أهدر آيندهوفن فرصة ذهبية بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس يوربي فيرتيسين الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 22 فرصة أخرى لمصلحة آيندهوفن، بعد اختراق رائع من باكايوكو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 28، أطلق محمد النني نجم أرسنال ومنتخب مصر تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 42، أحرز إدوارد نيكيتاه هدف أرسنال بعد تمريرة من نيلسون إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتسكن الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض فريق آيندهوفن ونجحوا في إدراك التعادل بالدقيقة 51 عن طريق يوربي فيرتيسين بعد تمريرة رائعة من بيبي إلى فيرتيسين الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62، غادر محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

وشارك محمد النني كأساسي في تلك المباراة رفقة آرسنال، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ16، إلى جانب الصدارة، إلا أن النني لم يتمكن من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ودفع المدرب ميكيل أرتيتا بـ مارتن أوديجارد بدلًا منه.

بعدها، كثف آيندهوفن من ضغطه لإحراز الهدف الثاني إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفي الدقيقة 78، أحرز أرسنال هدفا عن طريق ياكوب كيفيور إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

تشكيل آرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك - ساليبا - جابرييل- كيور.

خط الوسط: محمد النني - جورجينهو - ترواسارد.

خط الهجوم: هافريتز - نيلسون - نيكيتاه.

تعادل لانس وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، خطف لانس الفرنسي فوزا على نظيره إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بولار دولولي.

تقدم لانس عن طريق برزيمسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 63، ثم تعادل سيرجيو راموس لفريق إشبيلية بالدقيقة 79، قبل أن ينجح انجيلو فولجيني في خطف هدف الفوز للفريق الفرنسي بالوقت بدل الضائع.

ترتيب مجموعة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتائج يصبح ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بعد ختام دور المجموعات كالتالي:

أرسنال: 13 نقطة.

آيندهوفن: 9 نقاط.

لانس: 8 نقاط.

إشبيلية: نقطتين.

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

كانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.



أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتنج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي