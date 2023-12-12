الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

بث مباشر مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحل نادي ريال مدريد ضيفًا على فريق يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على "الملعب الأولمبي" في برلين في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

Advertisements

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

وتقدم “فيتو” بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023 عبر الرابط.

 

تعرف على تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

 

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين بالمركز الرابع برصيد نقطتين.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 

تنقل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2، وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث المباراة.

 

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد، تسعى للتخلص من أحد نجوم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في التخلص من أحد قادة الفريق لوكاس فاسكيز أو ناتشو لإفساح المجال للاعب جديد في مركز الظهير الأيمن.

وتعرض الظهير الايمن الأساسي داني كارفاخال للإصابة وسيغيب لمدة شهر عن المشاركة، وسيشارك بدلا منه فاسكيز أو ناتشو.

وأشارت الشبكة، إلى أن فاسكيز يمثل إضافة أكبر في الخط الهجومي، بالإضافة إلى أنه أصغر بعامين من ناتشو (32 عاما).

ويعد ناتشو الذي جدد تعاقده مؤخرا لمدة موسم واحد، جزءا أساسيا من غرفة تبديل الملابس، وقادرا على اللعب في كل مراكز خط الدفاع ويتمتع بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن الاختيار بين فاسكيز وناتشو لن يكون سهلا أبدا، في ظل حاجة الريال لضخ دماء جديدة في مركز الظهير الأيمن.

ريال مدريد في الصدارة.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية عبر التاريخ (إنفوجراف)

النني يقود تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ويونيون برلين مشاهده مباراه ريال مدريد ويونيون برلين مباراة ريال مدريد ويونيون برلين لقاء مباراة ريال مدريد ويونيون برلين شاهد لقاء ريال مدريد ويونيون برلين لقاء ريال مدريد ويونيون برلين مباراة ريال مدريد مبارة يونيون برلين دوري أبطال أوروبا 2023 مباريات دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على آيندهوفن والقائم يمنع النني من التسجيل

ريال مدريد يستعد للتخلص من قائد الفريق

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر، مشاهدة بايرن ميونخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

بدء فرز الأصوات داخل لجان الانتخابات الرئاسية 2024 (بث مباشر)

تعيينات وإعفاءات، الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة زيارتها لـ تل أبيب

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخفاش في المنام وعلاقته بالسحر والخوف والقلق

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية