بث مباشر مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره يونيون برلين الألماني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحل نادي ريال مدريد ضيفًا على فريق يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على "الملعب الأولمبي" في برلين في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

وتقدم “فيتو” بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023 عبر الرابط.

تعرف على تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يونيون برلين بالمركز الرابع برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2، وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث المباراة.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد، تسعى للتخلص من أحد نجوم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في التخلص من أحد قادة الفريق لوكاس فاسكيز أو ناتشو لإفساح المجال للاعب جديد في مركز الظهير الأيمن.

وتعرض الظهير الايمن الأساسي داني كارفاخال للإصابة وسيغيب لمدة شهر عن المشاركة، وسيشارك بدلا منه فاسكيز أو ناتشو.

وأشارت الشبكة، إلى أن فاسكيز يمثل إضافة أكبر في الخط الهجومي، بالإضافة إلى أنه أصغر بعامين من ناتشو (32 عاما).

ويعد ناتشو الذي جدد تعاقده مؤخرا لمدة موسم واحد، جزءا أساسيا من غرفة تبديل الملابس، وقادرا على اللعب في كل مراكز خط الدفاع ويتمتع بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن الاختيار بين فاسكيز وناتشو لن يكون سهلا أبدا، في ظل حاجة الريال لضخ دماء جديدة في مركز الظهير الأيمن.