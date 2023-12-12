الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

النني يقود تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

لاعبو فريق أرسنال،
لاعبو فريق أرسنال، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لخوض مباراة آيندهوفن الهولندي، التي تقام على ملعب "فيليبس"،  في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وشهد تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا، تواجد محمد النني نجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي.

 

تشكيل آرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

 

وجاء تشكيل أرسنال أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا كالتالي:
حراسة المرمى: رامسديل.

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خط الدفاع: سيدريك - ساليبا - جابرييل- كيور.

خط الوسط: محمد النني - جورجينهو - ترواسارد.

خط الهجوم: هافريتز - نيلسون - نيكيتاه.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي آيندهوفن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

 

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

كانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.


أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة 

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتنج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

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