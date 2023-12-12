لاعب جديد يهدد بتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

هدد البرازيلي جواو رافائيل لاعب الزمالك السابق في الكرة الطائرة، بشكوى النادي في الاتحاد الدولي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال اللاعب من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":

بناء على طلبكم انتظرت ولم أرفع دعوى قضائية ضد الزمالك.

بعد مرور شهرين تقريبًا على الانتخابات ولم يتحدث معي أحد من الزمالك في الشأن المالي.

أعطي أقصى موعد نهائي حتى نهاية هذا الشهر.

إذا لم يتم الدفع، في بداية يناير سأتصل بـ fivb وأبدأ الإجراءات ضد الفريق.

Advertisements

تأجيل شكوى اللاعب البرازيلي

وكان اللاعب البرازيلي قد أكد في وقت سابق أنه تراجع عن خطوة الشكوى بناء على طلب من صديقه المدرب أشرف رشاد، وبعض جماهير الزمالك، في وقت إجراء الانتخابات.

الإيطالي نيكول مديرا فنيا لمنتخب الطائرة الشاطئية

وعلى جانب آخر، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر التعاقد مع الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، لقيادة منتخبي الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية.

ويستعد المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى خوض تصفيات الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري في كينيا.

وطالب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، من الخبير الإيطالي الاهتمام بقطاع الناشئين والناشئات لإخراج كوادر مميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمدربين في ظل رغبة مجلس إدارة اتحاد الطائرة اكتشاف كوادر جديدة قادرة على الانضمام لصفوف المنتخب الوطني بالإضافة لرغبة الإدارة في التأهل للبطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر خلال حديثه مع الخبير الإيطالي على توضيح هدف المجلس من التعاقد معه والعمل بقوة على تطوير المنتخبات الشاطئية والوصول بها لمنصات التتويج في ظل سياسة مجلس الإدارة التى نجحت مؤخرًا في التصدر على القارة الافريقية بالاضافة للاقتراب كثيرًا من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس 2024.

ومن جانبه أكد الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، أن الخبير الإيطالي نيكول أنجولو صاحب تاريخ مشرف ويملك خبرات كبيرة وحقق 24 ميدالية متنوعة خلال قيادته لمنتخب إيطاليا بالإضافة لحصوله على المركز الخامس أثناء قيادته للمنتخب الايطالي بدورة الالعاب الاولمبية بلندن 2012.

بالاضافة الى حصوله على وسام الرياضة من اللجنة الاولمبية الايطالية كاول مرة في تاريخ مدربي الكرة الطائرة.