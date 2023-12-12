كأس العالم للأندية، اتحاد جدة يتأهل لمواجهة الأهلي بثلاثية في أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية، تأهل اتحاد جدة السعودي، لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2023.

أحرز ثلاثية اتحاد جدة كل من رومارينهو بالدقيقة 29 ونجولو كانتي في الدقيقة 34، وكريم بنزيما في الدقيقة 41.

سيطر اتحاد جدة على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من رومارينهو من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

Advertisements

وفي الدقيقة 13، اخترق نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء ليرسل كرة عرضية أرضية أبعدها دفاع أوكلاند فوصلت الكرة إلى إيجور كورنادو فسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 15، أرسل إيجور كورنادو كرة عرضية من جهة اليسار وصلت إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء فاستلمها بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 21، كاد كريم بنزيما يحرز الهدف الأول لفريقه اتحاد جدة بعد تمريرة خاطئة من مدافع أوكلاند وصلت إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء فراوغ بشكل رائع ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس كونور تراسي من أسفل يمين مرماه.

وفي الدقيقة 30، أحرز اتحاد جدة هدفه الأول عن طريق البرازيلي رومارينهو بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 34، أحرز نجولو كانتي الهدف الثاني من تصويبة قوية سكنت شباك فريق أوكلاند.

وفي الدقيقة 41، أحرز كريم بنزيما هدفا رائعا بعد تبادل للكرة بين نجولو كانتي ومهند الشنقيطي الذي أرسل عرضية أرضية إلى بنزيما ليودعها في الشباك وينتهي الشوط الأول بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق اتحاد جدة سيطرته على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة لتعزيز التقدم بالهدف الرابع، قبل أن يلجأ المدرب لإراحة عدد من لاعبيه لمواجهة الأهلي المقبل، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة على أوكلاند بثلاثية نظيفة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية من الفترة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، وتستمر منافستها حتى 22 من الشهر ذاته.

وشهد تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، تواجد أحمد حجازي في قلب الدفاع، وقاد الهجوم الفرنسي كريم بنزيما.

تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش، زكريا هوساوي، أحمد حجازي، محمد الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينو، فيصل الغامدي، إيجور كورونادو ورومارينهو

خط الهجوم: كريم بنزيما.