محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي

توج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصد الجائزة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.

قائمة اللاعبين النهائية لجوائز جلوب سوكر أفضل لاعب بالعالم

وضمت قائمة اللاعبين النهائية لجوائز جلوب سوكر أفضل لاعب بالعالم كلا من:

محمد صلاح، ليفربول.

كريم بنزيما، الاتحاد السعودي.

كريستيانو رونالدو، النصر السعودي.

ليونيل ميسي، إنتر ميامي.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد.

فيكتور أوسيمين، نابولي.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي.

جود بيلينجهام، ريال مدريد.

وفاز محمد صلاح بجائزة "تيك توك" لأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، متفوقًا على كريم بنزيما، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وتيبو كورتوا، في العام الماضي.

من ناحية أخرى، نظم نادي ليفربول الإنجليزي، احتفالا بوصول محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى 200 هدف مع الريدز في جميع المسابقات.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول يوم السبت الماضي في فوز الريدز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على إنستجرام برفقة زملائه في الفريق وقميص ليفربول يحمل اسمه ورقم 200 في إشارة إلى عدد أهدافه مع الفريق الذي انضم إليه في 2017 قادما من روما الإيطالي.

كيف احتفل محمد صلاح بوصوله للهدف رقم 200 مع ليفربول، فيتو

أهداف محمد صلاح مع ليفربول

وقاد صلاح ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعد الفوز على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سالهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف صلاح الـ200 مع ليفربول بمختلف المسابقات كالتالي:

148 بالدوري الإنجليزي.

42 دوري أبطال أوروبا.

3 الدوري الأوروبي.

5 كأس الاتحاد.

1 كأس كارباو.

1 كأس الدرع.

من ناحية أخرى، رد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 وتتويج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بالجائزة.

ونشر الفرعون على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا مقطع فيديو لبعض أهدافه، واحتفاله بوصوله للهدف الـ 200 بالدوري الإنجليزي، وجاء رد الفرعون المصري كرسالة موجهة للاتحاد الأفريقي الذي تجاهل صلاح ليحتل المركز الثالث خلف أوسيمين وحكيمي في التصنيف النهائي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023.

أفضل 10 هدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي

واحتل النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز فى التاريخ، وواصل تحطيم الأرقام، بعدما سجل هدفا فى فوز الريدز على كريستال بالاس 2-1.



وأصبح محمد صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي فى التاريخ بـ 150 هدفًا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين، حيث جاء 148 منهم بقميص الريدز وهدفين بقميص تشيلسي.



ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

اختتم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2023 بمدينة مراكش المغربية، والذي شهد توزيع جوائز أفضل لاعب ونادٍ ومنتخب ومدرب ولاعب داخل القارة السمراء.

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وفجر النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، مفاجأة بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، حيث جاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وجاء التصنيف النهائي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023 على النحو التالي:

1- فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

2- أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

3- محمد صلاح (مصر، ليفربول)