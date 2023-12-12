أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية.. وخطة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

CIB وFEC يتعاونان لدعم خطة مصر في رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي

وقّع البنك التجاري الدولي مصر( سى اى بى CIB) - أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري – اتفاقية شراكة وتعاون ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية "FEC" كراعٍ بلاتيني للمجلس عن العام 2023-2024 باعتباره الداعم الأول للمصدرين ضمن خطة الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

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وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض Food Africa والذي تبدأ فعالياته اليوم 12 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2023 بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بحضور المهندس هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني الديب – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB.



ويعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC أحد مجالس التصدير الرائدة والمسئولة عن صادرات بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2022، ويضم أكثر من 550 عضوًا من المصدرين، وقد أنشأته وزارة التجارة والصناعة في مارس عام 2003 ليكون حلقة الوصل بين المصدرين والجهات الحكومية للإسراع في إزالة أي معوّقات وزيادة الفرص التصديرية.



ويحرص البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB )، من خلال رعايته للمجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC، على التواجد المباشر إلى جانب أعضاء المجلس الحاليين والمحتملين في كافة الفعاليات التي ينظمها المجلس إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB ) لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك.

ويؤكد البنك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصدرين من خلال تفوقه في المعاملات الخارجية نتيجة تواجده القوي في الأسواق العالمية من خلال شبكة مراسلين واسعة، ولا سيما الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تواجده المباشر داخل "كينيا" تحقيقًا لاستراتيجية البنك ليكون من أوائل البنوك المصرية تواجدًا في إفريقيا بما يمهد الطريق للشركات المصرية للتوسع في التصدير للسوق الكيني والأفريقي الواعد، فضلًا عن تميّز وتطور علاقاته المالية مع كبرى المؤسسات الدولية، وكفاءة عملياته المصرفية عبر الحدود وكذلك تنامي تعاملاته التجارية عبر الإنترنت.

خبيرة: هبوط جماعي لمؤشرات البورصة وصعود إيجابي باختراق المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة

قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: مؤشرات البورصة الآن في مرحلة تجميع والمؤشر الثلاثيني ( أكبر 30 شركة فى السوق ) لديه مقاومة واختبار حقيقى عند المستوى ٢٤٩٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٦٠٠ نقطة، والدعم الرئيسي للمؤشر ٢٤٠٠٠ نقطة، والمؤشر السبعيني لديه مقاومة عند المستوى٥٥٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٨٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٥١٠٠ نقطة .

زيادة جديدة في أسعار ميكروباص جولدن دراجون

استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية جولدن دراجون، الزيادات الجديدة في أسعار الميكروباص المجمع محليا بالتزامن مع انتهاء عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن علي المواد التي تستخدم في تجميعه محليا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية جولدن، أن ميكروباصات جولدن تشارك في مبادرة إحلال المركبات بموديلات 2024.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ميكروباصات جولدن دراجون 2024 كالتالي:

أول فئة K50 بسعر 485 ألف جنيه، ثاني فئة K51 بسعر 499 ألف جنيه

122 ألف عملية تداول في ختام تعاملات البورصة المصرية اليوم

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر راس المال السوقى نحو 4.7 مليار جنيه لتستقر عند 1.610 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 28812 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10250 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 7438 نقطة.

السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع الفيدرالي ومصير سعر الفائدة

أوضح الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة والحفاظ عليها عند مستوياتها دون تحريك، حيث أن قرار الرفع مرة أخرى أمر مستبعد، خاصة وسط الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل زيادة معدلات التضخم.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن أفضل الحلول للحفاظ على معدلات التضخم عند مستوياتها المطلوبة خلال الفترة القادمة وتشجيع الاستثمارات بمختلف القطاعات، هو الاتجاه لخفض سعر الفائدة والذي من المتوقع أن يتم خلال السنتين القادمتين، حال عدم تطبيق قرار الخفض خلال اجتماع اليوم وغد.

وأشار خضر إلى أن القرار المتخذ من جانب الفيدرالي الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على الدول ذات التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، لافتا إلى أن تطبيق قرار الخفض من شأنه تعويض خسائر الفيدرالي خلال الفترة القادمة، وتخفيف العبئ وزيادة الاستثمارات وتحقيق التوازن المطلوب في معدلات التضخم، وتغيير السياسة النقدية لتفعيل دور السياسة التجارية والاستثمارية بشكل كبير، لتجنب زيادة معدلات التضخم وتحقيق نسب النمو المستهدفة.

ارتفاع اسعار الذهب فى التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات فى الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية فى التعاملات المسائية.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3194 جنيهًا وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2795 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2395 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1868 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22360 جنيهًا.

دعم قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات.

وأشار إلى أن الوزارة تولى دعما كبيرا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي وكذا الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح معرض فوود أفريكا الذي يعقد خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير ان الوزارة حددت عدد من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية،

وقال إن الوزارةتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

وأوضح سمير أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.

وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاعى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.

ووجه سمير الدعوة للدول المشاركة في فعاليات المعرض لوضع أسس لشراكات تجارية واستثمارية ناجحة مع نظرائهم المصريين، معربًا عن ثقته فى أن الدورة الحالية للمعرض ستخرج بنتائج بناءة وملموسة تساهم في تحقيق أهداف الدول والشركات المشاركة في فعالياته.