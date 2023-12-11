تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

البنك الفيدرالى الأمريكى ، يحسم البنك الفيدرالى الأمريكى قراره بشأن سعرالفائدة يوم الأربعاء المقبل، كما سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام 2023، وسط توقعات قوية، بأن يبقي "الاحتياطي" أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% -5.50% حتى الربع الأول من عام 2024 .

يمكن القول إنه بجانب قرار السياسة النقدية، سيصدر مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ملخصًا محدثًا للتوقعات الاقتصادية، والذي يتضمن "مخطط النقاط" الذي يحدد توقعات صناع السياسة النقدية عالميا حول الاتجاه الذي يمكن أن تتجه إليه أسعار الفائدة في المستقبل القريب كما سيتم إصدار توقعات بشأن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، ايضا .

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الفيدرالى الامريكى، فيتو

صدور بيان التضخم الثلاثاء 12/12/2023

من المنتظر أن يراقب المستثمرون كلمة "باول" لمعرفة ما إذا كانت أي بيانات حديثة، خصوصًا تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وقراءة التضخم يوم الثلاثاء، تؤثر على قرار البنك المركزي بالنسبة للمسار المقبل للسياسة النقدية.

صدور الكلمة الحاسمة لجيروم باول الاربعاء 13/12/2023

من المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي لـ"جيروم باول" الأربعاء كانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها الرجل علنًا، في الأول من ديسمبر الجاري، عندما وصف التكهنات بخفض سعر الفائدة بأنها "سابقة لأوانها".

جيروم باول، فيتو

ماذا حدث فى اجتماعات البنك الفيدرالى الاخير ؟

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

جدير بالذكر أن التصريحات المجمعة التي سيطرحها "باول" ستعطي إجابات حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.