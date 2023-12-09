أسعار ومواصفات سيارات جيتور بعد زيادات ديسمبر

سيارات جيتور، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور، عن ارتفاع أسعار السيارات جيتور X70 وX70 Plus , داخل السوق المحلي، لزيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض وشملت الزيادة السيارات التالية، جيتور داشينج وجيتور X90 Plus وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر ديسمبر.



أسعار جيتور داشينج خلال ديسمبر



واخطر آلوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات جيتور داشينج الجديدة، والأسعار هي كالتالي خلال ديسمبر:



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يصل سعر الفئه الاولي كمفورت مليون و159 ألف جنيه بدلًا من مليون و29 ألف جنيه بزيادة 130 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية لااكشري مليون و239 ألف جنيه بدلًا من مليون و109 ألف جنيه بزيادة 130 ألف جنيه.



سعر جيتور X90 Plus في ديسمبر



لاكشري بسعر مليون و439 ألف جنيه بدلًا من مليون و289 ألف جنيه بزيادة 150 ألف جنيه.



مواصفات محرك جيتور داشينج

وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر. كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات مع ضمان على المحرك 10 سنوات أو مليون كم.



أبعاد جيتور داشينج

كما يبلغ طول السيارة 4590 مم وعرضها 1900 مم وارتفاعها 1685 مم مع قاعدة عجلات بطول 2720 مم وخزان وقود سعة 57 لتر.



محرك جيتور X90 Plus

وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي TGDI بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر بين 2000 و4000 لفة في الدقيقة. كما تعتمد على خزان وقود 57 لتر وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وخلفي متعدد الوصلات مستقل وتوجيه كهربائي EPS. كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكDCT من 7 سرعات.





أبعاد وحجم جيتور X90 Plus

ومن حيث الأبعاد, تأتي بطول اجمالي 4858 مم وعرض كبير 1925 مم وارتفاع 1780 مم مع قاعدة عجلات بطول 2850 مم والسيارة تتسع لسبعة مقاعد ويتوفر لها فرامل امامية وخلفية أقراص وفرامل انتظار EPB وعجلات 20 بوصة.