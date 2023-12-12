الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

جوري بكر أكثر النجمات بحثًا على جوجل لعام 2023

جوري بكر، فيتو
جوري بكر، فيتو

احتلت جوري بكر قائمة أعلى النجمات العربيات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في مصر ومختلف الدول العربية خلال عام 2023، وذلك بفضل نجاح دورها “وداد” الذي قدمته بمسلسل “جعفر العمدة” الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي رفقة عدة نجوم كـ محمد رمضان ومى كساب وهالة فاخر..

جوري بكر

كما تصدرت التريند عدة مرات خلال عام 2023، عقب انتشار أنباء عن طلاقها والتي خرجت ونفتها على الفور، وأيضًا كانت لصور وضع رضيعها الأول مردود جماهيري كبير داخل الشارع العربي.

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معلومات عن جوري بكر

يشار إلى أن جوري بكر من مواليد الأسكندرية  وأقيمت في دبي لمدة 5 سنوات بعدما انهت دراستها بكلية الإعلام كما أنها  عملت في إحدى شركات الدعاية والإعلان، وعملت كمذيعة في أحد القنوات الخليجية الكبرى.

 

إلى أن اقتحمت جوري بك الوسط الفني في عام 2020 من خلال مشاركتها في مسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان وحققت نجاحا كبيرا علي الشاشة ولفتت أنظار الجمهور بشكل كبير، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها “لؤلؤ” رفقة الفنانة مى عمر، ومسلسل  “لحم غزال”  رفقة النجمة غادة عبد الرازق وغيرهم.

 

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مسلسل “جعفر العمدة” محمد رمضان موسم رمضان مي كساب مي عمر جعفر العمدة جوري بكر الفنانة جوري بكر

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