تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب أولد ترافورد في قمة مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراة الليلة ضد بايرن ميونخ، إلى جانب تعادل جالطة سراي مع كوبنهاجن في التوقيت ذاته، من أجل التأهل إلى دور الـ16.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في سلم الترتيب العام للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق بايرن ميونخ بالمركز الأول برصيد 13 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: إمرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين.

مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ في قمة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لا بديل فيها أمام الشياطين الحمر سوى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظهم في التأهل بعد أن حسم البايرن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث يمتلك اليونياتد 4 نقاط ويحتاج للفوز على الفريق البافاري مع تعادل فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي ورصيد كل منهم خمس نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ عبر قناة beIN Sports HD 1.



معلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024.

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكن متابعة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكنك مشاهدة قناة "bein sports HD1" الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD1 على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3.

تردد bein sports HD 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.



من ناحية أخرى، أبدى عبر توماس توخيل مدرب البايرن عن قلقه من رد فعل يونايتد وقدرة الفريق على تسجيل الأهداف في أوروبا وكذلك رغبتهم في الفوز لمحاولة التأهل، فيما أكد تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن الفرصة سانحة وبين يدي فريقه للتأهل وأن لديه ثقة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز على أي فريق.

يذكر أن 12 مباراة جمعت الفريقين عبر التاريخ، انتصر البايرن في 5 مباريات، ويونايتد في مثلهما، بينما حسم التعادل المواجهات الخمس الباقية.

ويمثل ملعب "أولد ترافورد" عقدة أمام بايرن ميونيخ، حيث لم يحقق الأخير في خمس زيارات سوى فوزًا واحدًا في شهر أبريل عام 2001.