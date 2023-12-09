السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

بورنموث يقسو على مانشستر يونايتد ويفوز عليه بثلاثية نظيفة في ملعبه (صور)

بورنموث، فيتو
بورنموث، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق بورنموث فوزًا مفاجئًا خارج أرضه على مانشستر يونايتد بثلاثية أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

 

أهداف المباراة 

أحرز سولانكي الهدف الأول لفريق بورنموث في الدقيقة الخامسة.

وأضاف بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68، واختتم سينسي الأهداف في الدقيقة 73 لصالح بورنموث.

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، شاو، ريجيليون 

خط الوسط: أمرابط، ماكتومناي، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني، جاراناتشو، مارسيال 

ليفربول يفوز علي كريستال بالاس 

وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب بشكل مؤقت. 

وبدأت مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

وفي الدقيقة 29 تصدي أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمر ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي. 

وفي الشوط الثاني أحرز  جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58. 

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

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ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح  أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

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ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

وبعد الفوز تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 11

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6

 

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مانشستر يونايتد البريميرليج بورنموث الدوري الانجليزي ملعب أولد ترافورد

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