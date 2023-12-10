بايرن ميونخ يرصد 100 مليون يورو لضم مدافع برشلونة

واصل نادي بايرن ميونخ الألماني مفاوضاته من أجل ضم الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بايرن ميونخ يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع أراوخو

وكشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ أبدى جاهزيته لدفع 100 مليون يورو، لصالح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية كبرى، من أجل الحصول على خدمات أراوخو.

ويطمح نادي بايرن ميونخ في التعاقد مع مدافع الفريق الكتالوني، من أجل تدعيم خط دفاعه خاصة في ظل تراجع نتائج العملاق البافاري منذ انطلاق الموسم الحالي.

Advertisements

لاعب برشلونة يؤجل خطوة الانضمام للدوري الألماني

وعلى الرغم من ذلك أكد مدافع الفريق الكتالوني، لتوماس توخيل، أنه لا يستطيع الانضمام لبايرن ميونخ في يناير المقبل، إلا أنه من الممكن أن يدرس الأمر في الصيف المقبل.

ويرغب رونالد أراوخو، معرفة كيفية تطور برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل حسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار ضمن صفوف الفريق الكتالوني، أو الانتقال إلى نادي آخر.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن مؤخرا تعاقده مع بريان بريان زاراجوزا نجم غرناطة، بعقد طويل حتى صيف 2029.

وسيكمل زاراجوزا، الموسم الحالي مع ناديه غرناطة، على أن ينضم للفريق البافاري في صيف العام المقبل.

برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع نجم فياريال

جدد نادي برشلونة اهتمامه بضم لاعب وسط جديد، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم أليكس باينا، لاعب وسط فياريال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الوضع المالي للفريق الكتالوني حال دون ذلك.

ويحظى باينا بإعجاب كبير من قبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث يناسب اللاعب طريقة لعب البارسا، ويجيد التمرير القصير والتمريرات البينية المميزة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة جدد اهتمامه بضم باينا، مشيرة إلى أن البلوجرانا قد يدفع ما بين 20 إلى 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن الصفقة تبدو معقدة للغاية، لأن اللاعب يمتلك عقدًا حتى صيف 2028، وبشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو، لا يمكن للبارسا تحمله حاليًا.

ويجيد باينا شغل عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام.

وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيلجأ للتعاقد مع باينا، أم سيبحث عن هدف آخر بتكلفة أقل.