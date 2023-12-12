الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض نقص فيتامين د للنساء، والأسباب وطرق العلاج

نقص فيتامين د، فيتو
نقص فيتامين د، فيتو

 

أعراض نقص فيتامين د  للنساء، قد لا تكون محددة، أو قاصرة على النساء فقط، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تكون أكثر شيوعًا عند النساء المصابات بنقص فيتامين د، هذا ما أكده الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة.
 


أعراض نقص فيتامين د للنساء

 

وأضاف الدكتور محمد، أنه يمكننا تحديد أعراض نقص فيتامين د للنساء، فيما يلي:

 

آلام العظام والعضلات:
يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم واستخدامه، وبالتالي فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام والعضلات، خاصةً في أسفل الظهر والركبتين والكتفين.

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ضعف العظام وهشاشة العظام:
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العظام وهشاشة العظام، مما يجعل النساء أكثر عرضةً للكسر.

تساقط الشعر:
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تساقط الشعر أو ترققه.

مشاكل الجلد:
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل الجلد، مثل جفاف الجلد أو الاكزيما.

بالإضافة إلى هذه الأعراض، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د أيضًا أعراضًا عامة، مثل:

التعب والإرهاق.
المرض أو الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.
ضعف التئام الجروح.
مشاكل النوم.
الاكتئاب.

 

أسباب نقص فيتامين د للنساء

 

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين د للنساء، مثل ما يلي:

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ:
يُعد التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د. لذلك، فإن النساء اللواتي لا يتعرضن لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مثل النساء اللواتي يرتدين ملابس تغطي الجسم بالكامل أو النساء اللواتي يعيشن في مناطق ذات شتاء طويل، أكثر عرضةً للإصابة بنقص فيتامين د.

سوء امتصاص فيتامين د:
يمكن أن يؤدي بعض الحالات الطبية إلى سوء امتصاص فيتامين د، مثل متلازمة الأمعاء القصيرة أو مرض كرون.

استخدام بعض الأدوية:
يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات، إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

بعض الأمراض المزمنة:
يمكن أن تؤدي بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض الكلى أو الكبد، إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

اعراض نقص فيتامين د

تشخيص نقص فيتامين د للنساء

أشار الدكتور محمد، إلى أنه يمكن تشخيص نقص فيتامين د عن طريق إجراء اختبار دم لقياس مستويات فيتامين د في الدم.

 

علاج نقص فيتامين د للنساء

يعتمد علاج نقص فيتامين د عند النساء على شدة النقص، وفي معظم الحالات، يمكن علاج نقص فيتامين د عن طريق تناول مكملات فيتامين د.

 

نصائح للوقاية من نقص فيتامين د للنساء

 

فيما يلي، يقدم الدكتور محمد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من نقص فيتامين د للنساء:

التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ:
حاولي التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة في اليوم، دون استخدام واقي الشمس، على الأقل مرتين في الأسبوع.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د:
تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والسردين، واللحوم الحمراء، والبيض، ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين د.

تناول مكملات فيتامين د:
إذا كنتِ معرضةً لخطر الإصابة بنقص فيتامين د، فيمكنكِ تناول مكملات فيتامين د.

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