الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض نقص فيتامين ب 12، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

فيتامين ب12واعراض
فيتامين ب12واعراض نقصه، فيتو

أعراض نقص فيتامين ب12، عديدة، ولابد من الوعي بها ومعرفتها، حتى يمكن مواجهة المشكلة مبكرًا، تجنبا للمضاعفات، ونقص فيتامين ب12؛ هو حالة تتميز بانخفاض مستويات فيتامين ب12 في الدم، الذي يعد هو فيتامين أساسي ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح.
 

أسباب نقص فيتامين ب12

أشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين ب12، وهي كما يلي:

Advertisements

 

سوء التغذية: 
يعد نقص فيتامين ب12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لا يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا، ولا يأكلون ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

اضطرابات الأمعاء الدقيقة: 
يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، إلى منع الجسم من امتصاص فيتامين ب12 بشكل صحيح.

الأدوية:
يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، على امتصاص فيتامين ب12.

أمراض المناعة الذاتية: 
يمكن أن تؤدي بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض أديسون، إلى تلف الخلايا التي تمتص فيتامين ب12 في الأمعاء الدقيقة.

العمليات الجراحية: 
يمكن أن تؤدي بعض العمليات الجراحية، مثل استئصال المعدة أو استئصال القولون، إلى منع الجسم من امتصاص فيتامين ب12 بشكل صحيح.

اعراض نقص فيتامين ب12

اعراض نقص فيتامين ب12

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض نقص فيتامين ب12 تشمل ما يلي:

فقر الدم:
يتميز فقر الدم بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء الصحية في الجسم. يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12 التعب والضعف وضيق التنفس.

تلف الأعصاب: 
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في التوازن والمشي.

مشاكل عقلية: 
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشاكل عقلية، مثل النسيان والارتباك.

يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 أيضًا:
فقدان الشهية
الغثيان والقيء
الإمساك.

 

التشخيص

يتم تشخيص نقص فيتامين ب12 من خلال اختبارات الدم. يمكن أن تتضمن هذه الاختبارات اختبار مستوى فيتامين ب12 في الدم، واختبار مستويات خلايا الدم الحمراء، واختبار مستويات الهيموجلوبين.

 

علاج نقص فيتامين ب12

وأوضح الدكتور محمد، أنه، يتم علاج نقص فيتامين ب12 عن طريق تناول مكملات فيتامين ب12، وعادة ما يتم تناول مكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم، ولكن في بعض الحالات قد يتم إعطاؤها عن طريق الحقن.

 

مضاعفات نقص فيتامين ب12

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين ب12، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

فقر الدم الخبيث: 
هو نوع من فقر الدم الناجم عن تلف الخلايا التي تمتص فيتامين ب12 في الأمعاء الدقيقة. يمكن أن يؤدي فقر الدم الخبيث إلى تلف الأعصاب بشكل دائم.

اعتلال الأعصاب المحيطية: 
هو تلف الأعصاب في الأطراف، مثل اليدين والقدمين. يمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب المحيطية إلى الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في التوازن والمشي.

الخرف: 
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الخرف، وهو نوع من الخرف الذي يتميز بمشاكل في الذاكرة والتفكير.

 

الوقاية من نقص فيتامين ب12

يمكن الوقاية من نقص فيتامين ب12 عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12،
تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 ما يلي:

اللحوم الحمراء
الأسماك والمأكولات البحرية
منتجات الألبان
البيض
الفواكه والخضروات المدعمة بفيتامين ب12

مضاعفات نقص فيتامين b12، منها العقم ومشكلات الرؤية

فوائد فيتامين هـ، يحافظ على صحة الدماغ والقلب والجلد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعراض نقص فيتامين ب 12 تشخيص نقص فيتامين ب12 اعراض نقص فيتامين ب12 اعراض نقص فيتامين ب ١٢ في الجسم اعراض نقص فيتامين ب 12 و مصادره اطعمة تحتوي على فيتامين ب12

مواد متعلقة

يسبب الكساح، خطورة نقص فيتامين د على الأطفال

5 علامات مفاجئة تكشف نقص فيتامين د، يجب إجراء هذا الفحص

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

آخر تحديث لإيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بمصر

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية