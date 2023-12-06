أعراض نقص فيتامين ب 12، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

أعراض نقص فيتامين ب12، عديدة، ولابد من الوعي بها ومعرفتها، حتى يمكن مواجهة المشكلة مبكرًا، تجنبا للمضاعفات، ونقص فيتامين ب12؛ هو حالة تتميز بانخفاض مستويات فيتامين ب12 في الدم، الذي يعد هو فيتامين أساسي ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي بشكل صحيح.



أسباب نقص فيتامين ب12

أشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين ب12، وهي كما يلي:

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سوء التغذية:

يعد نقص فيتامين ب12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لا يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا، ولا يأكلون ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

اضطرابات الأمعاء الدقيقة:

يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، إلى منع الجسم من امتصاص فيتامين ب12 بشكل صحيح.

الأدوية:

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، على امتصاص فيتامين ب12.

أمراض المناعة الذاتية:

يمكن أن تؤدي بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض أديسون، إلى تلف الخلايا التي تمتص فيتامين ب12 في الأمعاء الدقيقة.

العمليات الجراحية:

يمكن أن تؤدي بعض العمليات الجراحية، مثل استئصال المعدة أو استئصال القولون، إلى منع الجسم من امتصاص فيتامين ب12 بشكل صحيح.

اعراض نقص فيتامين ب12

اعراض نقص فيتامين ب12

وأضاف الدكتور محمد، أن أعراض نقص فيتامين ب12 تشمل ما يلي:

فقر الدم:

يتميز فقر الدم بانخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء الصحية في الجسم. يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12 التعب والضعف وضيق التنفس.

تلف الأعصاب:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في التوازن والمشي.

مشاكل عقلية:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشاكل عقلية، مثل النسيان والارتباك.

يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 أيضًا:

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

الإمساك.

التشخيص

يتم تشخيص نقص فيتامين ب12 من خلال اختبارات الدم. يمكن أن تتضمن هذه الاختبارات اختبار مستوى فيتامين ب12 في الدم، واختبار مستويات خلايا الدم الحمراء، واختبار مستويات الهيموجلوبين.

علاج نقص فيتامين ب12

وأوضح الدكتور محمد، أنه، يتم علاج نقص فيتامين ب12 عن طريق تناول مكملات فيتامين ب12، وعادة ما يتم تناول مكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم، ولكن في بعض الحالات قد يتم إعطاؤها عن طريق الحقن.

مضاعفات نقص فيتامين ب12

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين ب12، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

فقر الدم الخبيث:

هو نوع من فقر الدم الناجم عن تلف الخلايا التي تمتص فيتامين ب12 في الأمعاء الدقيقة. يمكن أن يؤدي فقر الدم الخبيث إلى تلف الأعصاب بشكل دائم.

اعتلال الأعصاب المحيطية:

هو تلف الأعصاب في الأطراف، مثل اليدين والقدمين. يمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب المحيطية إلى الشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في التوازن والمشي.

الخرف:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الخرف، وهو نوع من الخرف الذي يتميز بمشاكل في الذاكرة والتفكير.

الوقاية من نقص فيتامين ب12

يمكن الوقاية من نقص فيتامين ب12 عن طريق تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12،

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 ما يلي:

اللحوم الحمراء

الأسماك والمأكولات البحرية

منتجات الألبان

البيض

الفواكه والخضروات المدعمة بفيتامين ب12