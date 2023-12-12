الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

توافد الناخبات على اللجان للإدلاء بأصواتهن في الإسماعيلية (صور)

جانب من توافد الناخبين،
جانب من توافد الناخبين، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، تشهد لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة الإسماعيلية، قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع، إقبالا من الناخبات الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم.   

سيدات أبو صوير يحتشدن أمام اللجنة انتظارا لانتهاء فترة الراحة في  الإسماعيلية (فيديو وصور)

ذوي الهمم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية (صور)


 

فرض كردونات أمنية 

وتجرى الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث فرضت قوات أمن الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مقار اللجان الانتخابية.  
 

جانب من توافد الناخبين، فيتو
جانب من توافد الناخبين، فيتو

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في ثاني أيامها. 

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أبرز الحضور بالغرفة 

بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

 

جانب من توافد الناخبين، فيتو
جانب من توافد الناخبين، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل بكافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.  

 

بدء توافد الناخبين

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، مع بداية فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكانت قد انطلقت صباح الأحد، عمليات  التصويت والاقتراع  في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل مصر، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في ٢٠٣٠.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألفا و٢٧٣ ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.
لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

 

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)



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