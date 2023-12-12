سيدات أبو صوير يحتشدن أمام اللجنة انتظارا لانتهاء فترة الراحة في  الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة السكة الحديد الابتدائية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وفي آخر يوم من أيام الانتخابات احتشاد العشرات من سيدات الإسماعيلية، أمام اللجنة وذلك انتظارا لانتهاء وقت الراحة للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.



وكانت قد أغلقت اللجان أبوابها في تمام الساعة 3 وحتى الرابعة وذلك للراحة ثم استئناف العمل مرة أخرى.

جانب من احتشاد الناخبين، فيتو

فرض كرديونات أمنية

وتجرى الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث فرضت قوات أمن الإسماعيلية كردونا أمنيا حول مقار اللجان الانتخابية.



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تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في ثاني أيامها.

جانب من احتشاد الناخبين، فيتو

جانب من احتشاد الناخبين، فيتو

جانب من احتشاد الناخبين، فيتو

أبرز الحضور بالغرفة

بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل بكافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

بدء توافد الناخبون

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، مع بداية فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكانت قد انطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل مصر، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في ٢٠٣٠.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.





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