تعرف على ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح، اختتم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حفل جوائز الكاف للأفضل في عام 2023 بمدينة مراكش المغربية، والذي شهد توزيع جوائز أفضل لاعب ونادٍ ومنتخب ومدرب ولاعب داخل القارة السمراء.

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أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

وفجر النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، مفاجأة بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، حيث جاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد صلاح، فيتو

الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وجاء التصنيف النهائي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023 على النحو التالي:

1- فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

2- أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

3- محمد صلاح (مصر، ليفربول)

محمد صلاح يحقق أقل مركز في تاريخه بجائزة الكرة الذهبية

ويعد الفوز بالمركز الثالث في العام الحالي هو الأقل للفرعون محمد صلاح منذ ترشيحه لأول مرة عام 2017، حيث فاز بالجائزة حينها واحتفظ بها في العام التالي 2018، ليفوز باللقب مرتين متتاليتين، ليتراجع بعدها إلى المركز الثاني عامي 2019 و2022 خلف ساديو ماني، وتم حجب الجائزة عامي 2020 و2021 بسبب وباء كورونا.

الأهلي يحصد 3 ألقاب لمصر في حفل جوائز الكاف

وحصدت مصر 3 ألقاب خلال حفل جوائز الكاف 2023، حيث توج النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وفاز بيرسي تاو لاعب الأحمر بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، كما توج محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء بجائزة أفضل هدف، وتواجد محمد صلاح نجم الفراعنة لويفربول الإنجليزي في التشكيل المثالي للقارة بالعام 2023.

المغرب تسيطر على حفل جوائز الكاف بـ5 ألقاب

فيما سيطرت المغرب على حفل جوائز الافضل في أفريقيا بع الفوز بألقاب خلال الخفل الذي أقيم الليلة بمراكش، حيث فاز المغرب بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023، وذلك لإنجازه التاريخي في مونديال قطر، وحصوله على المركز الرابع، وتوج وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس بجائزة أفضل في أفريقيا لعام 2023، وذلك بعدما قاد المغرب للمربع الذهبي في كأس العالم.

فيما فازت المغربية فاطمة تجناوت بجائزة أفضل لاعبة على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023، ونالت مواطنتها نسرين الشاد جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2023.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى المغربي ياسين بونو، حارس عرين أسود الأطلس في مونديال قطر، والمحترف في صفوف الهلال السعودي حاليا.

أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023

فاز النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2023، وذلك خلال خلال حفل جوائز الكاف المقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

وجاء تتويج أوسيمين على حساب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

محمد صلاح، فيتو

أفضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023

فيما توجت أسيسات أوشوالا لاعبة منتخب نيجيريا وبرشلونة الإسباني بجائزة افضل لاعبة في أفريقيا للعام 2023، على حساب ثيمبي كجاتلانا لاعبة منتخب جنوب أفريقيا وراسينج لويسفيل، وباربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا وشنجهاي شنجلي الصيني.

الأهلي أفضل نادي أفريقي في 2023

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

صن داونز أفضل نادي أفريقي للسيدات في 2023

فيما فاز نادي صن داونز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل نادي للسيدات على مستوى أفريقيا خلال العام 2023، على حساب ناديي الجيش الملكي المغربي، وسبورتينج الدار البيضاء المغربي.

بيرسي تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا

وتوج الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام 2023، على حساب الكونغولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، والناميبي بيتر شالوليل لاعب ماميلودي صن داونز، حيث تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

كهربا يحصد جائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023

وفاز محمود كهربا لاعب الأهلي، بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام 2023، عن هدفه مع الأحمر في مرمى الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، نيابة عن اللاعب المتواجد مع بعثة الأحمر في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

تكناوت تحصد جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في أفريقيا

كما حصدت فاطمة تكناوت جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية في إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز) - ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)



كامارا أفضل لاعب شاب في أفريقيا

فاز السنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب داخل أفريقيا للعام 2023، على حساب عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب وريال بيتيس الإسباني، وعمارة ضيوف لاعب السنغال وماتز الفرنسي.



نسرين الشاد أفضل لاعبة شابة بأفريقيا للعام 2023

فيما فازت نسرين الشاد لاعبة منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعبة صاعدة في قارة أفريقيا للعام 2023، على حساب كومفورت يبواه (غانا، أمبيم داركوا) وديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبورج بانثرس).

أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023

وفاز وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام 2023، بعد إنجاز منتخب المغرب بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على حساب الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.



أفضل مدرب في العام 2023 لفرق سيدات في أفريقيا

فيما فازت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا، بجائزة أفضل مدربة لفرق السيدات على حساب رينالد بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات، والجنوب أفريقي جيري تشابالالا مدرب فريق صن داونز للسيدات.





محمد صلاح يبحث عن مجد جديد

وفشل محمد صلاح في تحقيق مجد جديد، واستعادة لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا بعدما اكتفى بالحصول على الوصيف في النسختين الماضيتين، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات، أملا في الاقتراب من الرقم القياسي لأكثر اللاعبين حصدا للجائزة، والذي يحمله النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

أوسيمين يخطف لقب أفضل لاعب أفريقي لأول مرة

فيما خطف النيجيري فيكتور أوسيمين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.

وسجل أوسيمين 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل، وأصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، كما أصبح الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا في نابولي.

إنجاز المغرب لم يرجح كفة أشرف حكيمي

فيما لم يكن إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، كافيا لنجم أسود الأطلس أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان لتتويج بلقب أفضل لاعب في القارة، رغم تألقه اللافت في الموسم الماضي، حيث قاد منتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، حيث كانت هذه هي أول مرة يصل فيها منتخب عربي وأفريقي للدور قبل النهائي، كما ساهم مع فريقه باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي، إلا أنه خسر الجائزة في النهاية لمصلحة النيجيري فيكتور أوسيمين.