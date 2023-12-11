الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رياضة

حفل جوائز الكاف، مصر تقتنص جائزة أفضل نادٍ وهدف في أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

حفل جوائز الكاف، ظهرت مصر بحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 والتي أقيمت الليلة بمدينة مراكش.

محمد صلاح، فيتو 

وحصد الأهلي جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، كما حصد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي،  جائزة أفضل هدف.

 

وحصد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل لاعب على مستوى الأندية.

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كما تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس التشكيل الأفضل لقارة أفريقيا لعام 2023.

 

ويذكر أنه جاء فوز نادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا على حساب أندية صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، إذ تواجدت الأندية الثلاث في القائمة النهائية.

 

 

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