الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

شاهد لقاء المان يونايتد وبايرن ميونيخ في منافسات دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في مبارة تجمعهما على ملعب «الأولد ترافورد» ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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شاهد لقاء المان يونايتد وبايرن ميونيخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 

شاهد لقاء المان يونايتد وبايرن ميونيخ في منافسات دوري أبطال أوروبا عبر “فيتو”.

 

مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ في قمة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، لا بديل فيها أمام الشياطين الحمر سوى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظهم في التأهل بعد أن حسم البايرن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث يمتلك اليونياتد 4 نقاط ويحتاج للفوز على الفريق البافاري مع تعادل فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي ورصيد كل منهم خمس نقاط.
 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ عبر قناة beIN Sports HD 1.
 

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

اختارت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024.

 

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكن متابعة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

 

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكنك مشاهدة قناة "bein sports HD1" الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD1 على سهيل سات
التردد: 10810.
الاستقطاب: عمودي.
الترميز 27500.
الخطأ 2/3.
تردد bein sports HD 1 على نايل سات
تردد القناة: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل التصحيح: 2/3.
 

من ناحية أخرى، أبدى عبر توماس توخيل مدرب البايرن عن قلقه من رد فعل يونايتد وقدرة الفريق على تسجيل الأهداف في أوروبا وكذلك رغبتهم في الفوز لمحاولة التأهل، فيما أكد تين هاج  مدرب مانشستر يونايتد أن الفرصة سانحة وبين يدي فريقه للتأهل وأن لديه ثقة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز على أي فريق.

يذكر أن 12 مباراة جمعت الفريقين عبر التاريخ، انتصر البايرن في 5 مباريات، ويونايتد في مثلهما، بينما حسم التعادل المواجهات الخمس الباقية.

ويمثل ملعب "أولد ترافورد" عقدة أمام بايرن ميونيخ، حيث لم يحقق الأخير في خمس زيارات سوى فوزًا واحدًا في شهر أبريل عام 2001.

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