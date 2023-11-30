دوري أبطال أوروبا.. مدربة يونيون برلين تدخل تاريخ المسابقة.. وأرناوتوفيتش يعود للتسجيل بعد غياب 13 عامًا

انتهت الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من الأرقام والأحداث ومنها ما يظهر لأول مرة في تاريخ المسابقة العريقة التشامبيونزليج.

وشهد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، تسجيل 247 هدفًا بعد نهاية الجولة الخامسة.

كانت الجولة الرابعة شهدت تسجيل عدد 44 هدفا وهو الأقل في المعدل التهديفي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بباقي الجولات.

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أهداف دور المجموعات بدوري الأبطال في الجولات الأربعة

الجولة الأولى: 48 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 46 هدفا

الجولة الرابعة: 44 هدفا

الجولة الخامسة: 54 هدفا

نتائج الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كالتالي:

لاتسيو الإيطالي (2-0) سيلتك الإسكتلندي

شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) رويال أنتويرب البلجيكي

مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) لايبزيج الألماني

ميلان الإيطالي (1-3) بوروسيا دورتموند الألماني

فينورد روتردام الهولندي (1-3) أتلتيكو مدريد الإسباني

برشلونة الإسباني (2-1) بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي (1-1) نيوكاسل الإنجليزي

يونج بويز السويسري (2-0) سرفينا زفيزدا الصربي

إشبيلية الإسباني (2-3) بي إس في آيندهوفن الهولندي

جالطة سراي التركي (3-3) مانشستر يونايتد الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي (6-0) لانس الفرنسي

ريال مدريد الإسباني (4-2) نابولي الإيطالي

ريال سوسييداد الإسباني (0-0) ريد بول سالزبورج النمساوي

بايرن ميونخ الألماني (0-0) كوبنهاجن الدنماركي

سبورتنج براجا البرتغالي (1-1) يونيون برلين الألماني

بنفيكا البرتغالي (3-3) إنتر ميلان الإيطالي

ريال مدريد ونابولي، فيتو

مدربة تظهر لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ودخلت ماري لويس إيتا التاريخ كأول سيدة تعمل ضمن الجهاز الفني لفريق الرجال، تشارك في مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه كان النبأ الوحيد الجيد لفريق يونيون برلين خلال مواجهته أمام مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.

وتعادل يونيون برلين للمباراة الثانية على التوالي بعد سلسلة من الهزائم المتتالية تحت قيادة المدرب السابق اورس فيشر، لكن التعادل مع سبورتينج براجا 1 /1 يعني أنه يتوجب على يونيون برلين الفوز على ضيفه ريال مدريد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على أن يفوز نابولي على سبورتينج، لكي يحسم المركز الثالث وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وسيكون المركز الثالث والتحول إلى الدوري الأوروبي بمثابة عزاء بسيط للاضطراب الذي اجتاح الفريق الذي أبدع خلال السنوات الأخيرة.

ماري لويس إيتا، فيتو

ريال مدريد ومانشستر سيتي يحققان العلامة الكاملة

وحقق ريال مدريد ومانشستر سيتي، العلامة الكاملة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الخامسة من البطولة.

وحقق الريال والسيتي الفوز في 5 لقاءات وذلك قبل لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعثر نادي بايرن ميونخ بالتعادل السلبي مع كوبنهاجن، في الجولة الخامسة، ليفشل في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات قبل الجولة الأخيرة.

آرسنال وأتليتكو مدريد أصحاب أكبر فوز

كما حقق آرسنال وأتليتكو مدريد الاسباني أكبر فوز في دور المجموعات بنتيجة 6-0 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وفاز آرسنال علي لانس الفرنسي 6-0 في الجولة الخامسة لدور المجموعات، فيما فاز أتلتيكو مدريد علي سيلتك الاسباني بنفس النتيجة بالجولة الرابعة ويليهم فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0 في الجولة الأولى.

أندية لم تحقق الفوز في دور المجموعات

وجاء إشبيلية الاسباني بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، علي رأس الأندية التي لم تحقق الفوز بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

كما فشلت أندية بنفيكا البرتغالي ويونيون برلين الألماني وسيلتك الاسكتلندي والنجم الأحمر الصربي ورويال أنتويرب البلجيكي في عدم تحقيق الفوز بدور المجموعات.

إشبيلية، فيتو

لاعب ريال مدريد يزامل ميسي في رقم تاريخي

حقق اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، لاعب فريق ريال مدريد، إنجازا مميزا في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز باز الهدف الثالث لفريق ريال مدريد خلال الفوز على نابولي (4-2)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نيكو باز بعمر 19 عاما و82 يوما، بات ثاني أصغر لاعب أرجنتيني يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ولم يتفوق على باز سوى ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة والنجم الحالي لفريق إنتر ميامي، الذي زار شباك باناثينايكوس اليوناني في نوفمبر 2005 بعمر 18 عاما و131 يوما.

نيكو باز، فيتو

زياش يتساوي مع النصيري في الأهداف الأوروبية

واصل حكيم زياش نجم المنتخب المغربي، تألقه في الفترة الأخيرة، بعد عودته من الإصابة.

ونجح زياش في تسجيل هدف تقليص الفارق لجالطة سراي أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم المان يونايتد بهدفين دون رد، قبل نجاح حكيم زياش في تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث، قبل نجاح زياش في تسجيل الهدف الثاني للفريق التركي.

وتمكن حكيم زياش من تجاوز رقم مروان الشماخ، الذي سجل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وتساوى حكيم زياش مع مواطنه يوسف النصيري، بعد تمكن الثنائي من إحراز 10 أهداف في البطولة الأوروبية.

حكيم زياش، فيتو

ولم يفوت المغربي إسماعيل الصيباري، فرصة التسجيل في هذه الليلة الأوروبية، حيث وقع على هدف أيندهوفن الهولندي الأول بمرمى إشبيلية، ليبصم ثلاثي الأسود على حضورهم القوي في مباريات هذه السهرة.

رقم تاريخي لنجم إنتر ميلان

سجل النمساوي الدولي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر ميلان، هدفًا لفريقه في شباك بنفيكا، خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك أرناوتوفيتش كلاعب أساسي من بداية المباراة، فيما تمكن من تسجيل هدف إنتر ميلان الأول بالدقيقة 51، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية نفذت داخل المنطقة ليقابلها زميله يان بيسيك برأسية تصدى لها حارس بنفيكا وتابعها ماركو في الشباك.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أرناوتوفيتش سجل أول هدف له بدوري أبطال أوروبا، منذ هدفه الأخير الذي سجله في ديسمبر 2010 بقميص فيردر بريمن الألماني أمام فريقه الحالي إنتر.

وأضافت أن أرناوتوفيتش انتظر 4 آلاف و740 يومًا من أجل التسجيل، لافتة إلى أنها أطول فترة بين هدفين للاعب عبر تاريخ مسابقة الأبطال.

أرناوتوفيتش، فيتو

كوبنهاجن ينهي سلسلة بايرن ميونخ

لم يستطع بايرن ميونخ الحفاظ على علامته الكاملة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بتعثره لأول مرة.

فرض كوبنهاجن التعادل السلبي على الفريق البافاري داخل ملعب أليانز أرينا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2018، يهدر بطل ألمانيا النقاط في ملعبه بمرحلة المجموعات، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

كما توقفت سلسلة انتصارات بايرن ميونخ المتتالية في مرحلة المجموعات عند 17 مباراة.

لكن توقف هذه السلسلة لم يضر بايرن ميونخ في شيء، وذلك بعد ضمان تأهله لدور ال16 منذ الجولة الماضية، إذ يمتلك حاليا 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

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