الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

قيمتها المالية تتخطى 6 ملايين جنيه

شروط الترشح لجوائز الدولة 2024 في الفنون والآداب

المجلس الأعلى للثقافة،
المجلس الأعلى للثقافة، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أن آخر موعد للتقديم والترشيح لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2023\2024 يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري، بجوائز مالية قدرها ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه و14 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية.


جوائز الدولة 2024


وقبل إنتهاء فترة التقديمات.. تنشر « فيتو» قائمة بفروع جوائز الدولة لعام 2024 وأهم شروط كل جائزة:


تقدم وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة على مدار أكثر من 50 عاما جوائز مالية سنوية للمبدعين وهى: "جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية"… وأنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. 

وأضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان، وهما جائزة مبارك وجائزة الدولة للتفوق، وذلك بموجب القانون رقم ( 24 ) لسنة 1998، ثم تم تغيير مسمى جائزة مبارك إلى جائزة النيل بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2011.
 

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فروع جوائز الدولة 2024
 



1- جوائز النيل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2024 تعد من أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.

2- جوائز الدولة التقديرية لعام 2024، تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالى: 
ثلاث جوائز للفنون. 
ثلاث جوائز للآداب. 
أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية.
وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.


3- جوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2024

 
وأضيفت إلى جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى تمنح سنويا للمتفوقين من مواطنى جمهورية مصر العربية، موزعة على النحو التالى: جائزتان للفنون. جائزتان للآداب. ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية. تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق مائة ألف جنيه مصرى، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص آخر في الفرع ذاته أكثر من مرة، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.


4- جوائز الدولة التشجيعية لعــام 2024

تمنح جائزة "الدولة التشجيعية " لعام 2024 في الفروع التالية:

أولًا- الفنون:

1 - فن التصوير.
2 - فن الجرافيك.
3 - العزف على آلة الكونترباص.
4 - نقد مسرحي.
5 - تصميم ديكور مسرحي.
6 - النشر المعماري والعمراني؛ عمل منشور "كتاب أو دورية في العمارة والعمران".
7 - دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية.
8 - الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل.


ثانيًا- الآداب:

1 - دراسة في شعر النهضة في مصر.
2 - استلهام التراث في الرواية المعاصرة.
3 - ديوان شعر فصيح.
4 - ديوان شعر عامي.
5 - رواية خيال علمي.
6 - مجموعة قصصية.
7 - ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية.
8 - رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب.


ثالثًا- العلوم الاجتماعية:
1 - علم الاجتماع.
2 - التاريخ.
3 - الجغرافيا.
4 - الفلسفة وعلم النفس.
5 - الآثار.
6 - الثقافة العلمية.
7 - الإعلام.
8 - التربية.
 
رابعًا- العلوم الاقتصادية والقانونية:
 
1 - السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري.
2 - دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول".
3 - دراسات أفريقية.
4 - الإستراتيجية والأمن القومي.
5 - القانون الخاص "القضاء في مصر- المشكلات والإصلاح والحلول".
6 - القانون العام "دور مجلس الدولة المصري في حماية المشروعية - الواقع والمأمول".
7 - ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
8 - السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز.
قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري).
 


 
أهم الشروط الترشح لجوائز الدولة 2024
 


ومن أهم شروط التقدم للجوائز أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية، مع ضرورة أن يكون على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلًا، وأن يكون قد مــارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، مدة خمس عشرة سنة على الأقل، ولم يتوقف إلى الآن، وأن تكون البحوث أو المؤلفات أو الأعمال سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.
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