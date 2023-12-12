الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عقارات

العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية

العاصمة الادارية،فيتو
العاصمة الادارية،فيتو

قامت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (ACUD) والجامعة البريطانية في مصـر (BUE) بتوقيع بروتوكول تعاون بينهما، تفعيلًا للمسئولية المجتمعية للطرفين ودورهما الرائد كلًّ في مجاله، وتنظيم التعاون بين الجانبين بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع والمنتسبين لكل طرف.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

 وشهد حفل التوقيع السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور مهندس أحمد فهمي المدير العام للشركة وعدد من القيادات من الجانبين.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس: "نحن حريصون دائمًا على التعاون مع شركائنا لتقديم الدعم المتبادل بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين، ويستهدف التعاون مع الجامعة البريطانية والتي تعد أحد أعرق الجامعات في مصر تفعيل المسئولية المجتمعية للطرفين والاستثمار في أهم عنصر في هذا الوطن وهو الإنسان، مضيفًا أننا نسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى للشباب في إطار المسؤولية المجتمعية التي نضعها على عاتقنا."

وأكدت السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعد بمثابة خطوة كبيرة وهامة للطلاب للحصول على فرصة تدريبية على أرض الواقع والاستفادة من خبرات واحدة من كبرى شركات التنمية والتطوير العقاري في مصر، نظرًا لما تضمه من كوادر متخصصة في مجالات التدريب المختلفة، كما أكدت على التزام الجامعة البريطانية تجاه طلابها بتوفير البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة التي تجعلهم مؤهلون للحصول على أعلى معدلات التعليم.


من جانبه أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية تدعم النقلة النوعية التي تشهدها العاصمة الإدارية في هذه الفترة، كواحدة من أهم المدن الحديثة والمستدامة والذكية في مصر، والتي تعكس المفهوم الجديد لطبيعة الحياة السكنية في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر أي جهدًا لدعم هذة المشروعات التنموية سواء بالبحث العلمي أو إتاحة إمكانياتها المختلفة لخدمتها بما يحقق رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات السيد رئيس جمهورية مصر العربية

جدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى تقديم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) دورات تدريبية فنية وتخصصية لطلبة الجامعة البريطانية في مصر في التخصصات الهندسية بفروعها ونظم المعلومات والتخصصات المالية والتخصصات القانونية والعلاقات العامة والترويج وغيرها، بغرض صقل مهارات الطلبة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالشركة وتوفير التدريب العملي للمناهج النظرية، إلى جانب إمكانية تعيين أوائل خريجي الجامعة البريطانية في شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية. ومن جانبها توفر الجامعة البريطانية في مصر عددًا من المنح الدراسية في الكليات المختلفة لديها.

 

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