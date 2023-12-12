الإسكان: إزالة تعديات على قطع أراضٍ بمدينة سوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، قاموا بشن حملات مكبرة لإزالة تعديات عن قطع أراضٍ بالمدينة، كما تمت إزالة مخالفات بناء عليها.

وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارٍ بشأن إزالة التعديات الموجودة على قطعة أرض بشريط ١٠٠ متر، وتم تسليمها لجهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على استرداد أملاك الدولة وإعادة تنميتها، ومكافحة العشوائيات بجميع صورها.

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وأوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، أن الحملة المكبرة تم تنفيذها بحضور مساعد مدير الأمن لقوات أمن سوهاج، والشرطة المختصة، ومسئولي الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن المخالفات البنائية المقامة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لقطعة الأرض رقم ٨ بمنطقة المخازن، وتمت إزالة الزيادة البنائية وصب الردود الخلفى والجانبي، وأجزاء من الردود الأمامى، كما تم فصل المرافق " الكهرباء والمياه " عن القطعة المذكورة.

كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن "، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقًا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزًا – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميزة بالطرح الثالث لبرنامج مسكن بمدن ( القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة )، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن ( بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وقال: سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023.