الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد قرعة تخصيص أراضي الإسكان المميزة بمشروع مسكن

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قرعة علنية يدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية التى طرحتها الوزارة ضمن برنامج مسكن خلال شهر أغسطس الماضي، وتعقد القرعة لتخصيص أراضي الإسكان المميزة يوم 17 ديسمبر الجاري والأراضى بمدن الشروق والصالحية الجديدة والفيوم الجديدة.

 

وضم الطرح الثالث لبرنامج مسكن 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

 

Advertisements

 

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشروط العقارية للتقديم على أراضي الإسكان المتميزة في مشروع مَسكن كالآتي:

 

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيلة في الموعد المحدد للاستلام (طبقا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المدينة وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

 

شروط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة:

أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل.

 

أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

 

أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كافة الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.

 

في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

 

في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به.

 

وحدة صالحة للسكن "على الأقل" وتشطيب الواجهة والسور وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

 

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة آثارها قانونا طالما كانت مرسله على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة. بيانات حجز قطعة الأرض على موقع الحجز الالكتروني وفي حالة تغيير العنوان يلتزم صاحب الشأن بإخطار جهاز المدينة.

 

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيمة جدية الحجز لأراضي الطرح الثالث لبرنامج مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة.

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

حملة مفاجئة للضبطية القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اراضى الاسكان المميز اراضى الاسكان المميزة اراضى الاسكان الاسكان المميز الإسكان الصالحية الجديدة القاهرة الجديدة الفيوم الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية بنى سويف الجديدة برنامج مسكن

مواد متعلقة

لطلاب المرحلة الثالثة، التعليم العالي تعيد نشر قوائم المؤسسات المُعتمدة

الأوقاف تطالب بسداد مصروفات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

هشام آمنة: اهتمام مصر بالمدن السياحية والتراثية ضمن خطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

مباحثات مصرية سودانية بالعلمين، السيسي والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع فى السودان، ووقف نزيف الدم يتصدر موقف مصر من الأزمة

موقف مصر من الأزمة السودانية، إنهاء النزاع ووقف نزيف الدم وعدم تدخل أي أطراف خارجية

دار الإفتاء توضح أهم الآداب التي يستحب للإنسان مراعاتها عند دخول مكة المكرمة

بينها تحديد موعد الاقتراع وإعلان النتيجة، تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيسي الحكومة والمخابرات العامة ووزير الري (فيديو)

نتنياهو يهزي: غزة لن تتحول إلى "فتحستان" بعد الحرب

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

لاعب جديد يهدد بتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

حركة حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية

الأهلي ينافس على 4 جوائز في جلوب سوكر

سحب رعدية ممطرة على 6 أكتوبر وخليج العقبة

زغلول صيام يكتب: عندما لا يكون إعلاميا ويعطي دروسا للإعلاميين!

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية