الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

قاضٍ يساعد مسنة على الإدلاء بصوتها لعجزها عن الصعود إلى لجنتها في الشرقية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، حرصت سيدة مسنة متكئة على عصاها بإحدى اللجان الانتخابية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية علي الإدلاء بصوتها الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية حرصا منها على المشاركة في العرس الانتخابي وأداء واجبها نحو الوطن رغم كبر سنها الذي قارب الثمانين عاما.

انتشار فرق الهلال الأحمر بمحيط المقرات الانتخابية فى الشرقية (فيديو وصور)

فيما انتقل القاضي باللجنة لخارج اللجنة لمساعدة السيدة في لفتة إنسانية لعجزها عن الصعود على السلالم.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 

شهدت لجان محافظة الشرقية، إقبالا كثيفا من المواطنين لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جميع لجان الانتخابات الرئاسية تشهد كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

وأكد محافظ الشرقية أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان المحافظة دون معوقات.

 

انتخابات الرئاسة المصرية
 

يذكر أن إجمالي أعداد الناخبين بالشرقية يبلغ 4 ملايين و699 ألف و932 ناخب موزعين علي 1016 لجنة فرعية بينهم 10 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير. 

 

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 ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826. 

 

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

 

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

 

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها: 

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

 

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

 

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

 

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

 

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

 

 

 

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