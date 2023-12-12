مسيرة للكهنة وأئمة الأوقاف بالشرقية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة (فيديووصور)

الانتخابات الرئاسية 2024، نظم آباء الكتيسة وأئمة الأوقاف بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء مسيرة خلال توجههم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية رافعين علم مصر وجابت المسيرة شوارع مدينة الزقازيق.

الانتخابات الرئاسية 2024



وعبر أئمة الأوقاف عن سعادتهم البالغة بهذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر في جو من السعادة والحب بين أبناء الشعب المصري والمشاركة في الاستحقاق الدستوري من الانتخابات الرئاسية.

كما أشاد رعاة كنائس الزقازيق بدور المرأة المصرية في تلك الانتخابات وثمن دور الكنيسة في حث المواطنين على المشاركة الفعالة في تلك الاستحقاقات الدستورية.



وناشدوا جموع الشعب المصري النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه حقا أصيلا لكل مواطن ليعبرعن صوته ويختار من يمثله في تلك المرحلة الصعبة، وخصوصا لما يحدث حولنا من حروب وصراعات دولية وأزمات اقتصادية.

مسيرة للكهنة وائمة الأوقاف بالشرقية،فيتو

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وشهدت لجان محافظة الشرقية، اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة المصرية



من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جميع لجان الانتخابات الرئاسية تشهد كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة للكهنة وائمة الأوقاف بالشرقية،فيتو

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأكد محافظ الشرقية أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان المحافظة دون معوقات.

مسيرة للكهنة وائمة الأوقاف بالشرقية،فيتو

يذكر أن إجمالي أعداد الناخبين بالشرقية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا موزعين علي 1016 لجنة فرعية بينهم 10 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

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ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)

مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو)

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

في لفتة إنسانية، كفيف مسن يصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات (فيديو)

قوات التأمين في قصر الدوبارة تساعد مسنة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

ذوو الهمم وكبار السن يتصدرون المشهد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الخصوص (صور)

حضور طاغ للأطفال بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

بالزغاريد، مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة قصر الدوبارة (فيديو)

بالجلباب والعصا، طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في أبو تشت بقنا (صور)

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